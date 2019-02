Lágrimas por la reforma rodaron frente a la Casa Blanca (fotos)

Inmigrantes llegaron a Washington para cantar, orar y presionar para que se apruebe este año la ley de inmigración

Washington – Activistas y familias inmigrantes de Arizona afectadas por las deportaciones presionaron este jueves a los republicanos de la Cámara de Representantes de EE.UU. para que permitan un voto de la reforma migratoria, en un acto bilingüe que incluyó llantos, cantos y oraciones.

La protesta, que incluyó a familias que viajaron en autobús desde Arizona a Washington esta semana, se produjo minutos después de que el presidente Barack Obama diera un discurso en el Salón Este de la Casa Blanca para presionar para que el Congreso vote la reforma migratoria antes de que termine el año.

Con un altar improvisado a la Virgen de Guadalupe y fotografías de familiares deportados, los activistas oraron y realizaron cantos religiosos en inglés y español, a la vez que compartieron testimonios de cómo las deportaciones continúan separando a las familias.

Portando un rosario de madera, la mexicana Verónica Rodríguez, una indocumentada de 40 años, describió el sufrimiento de su familia después de que su esposo fuese deportado el año pasado. Su hijo, de 21 años, logró ampararse bajo la “acción diferida” que suspende por dos años la deportación de ciertos estudiantes indocumentados.

“No me doy por vencida, y si me caigo me vuelvo a levantar, porque la lucha es muy grande y estamos unidos”, declaró Rodríguez.

Por su parte, Genaro Cornidez instó al Congreso a que actúe con celeridad y apruebe la reforma porque los indocumentados “todos los días vivimos con el temor de ser deportados, de ser separados”.

Eduardo Saenz, de 20 años, dijo a impreMedia que viajó más de 40 horas por tierra hasta Washington porque “ya basta de deportaciones y queremos que los republicanos permitan el voto de la reforma”.

El presidente de la Cámara Baja, el republicano John Boehner “es el único que puede programar ese voto y rezamos por él para que lo permita”, dijo Saenz, hijo de padres indocumentados y beneficiado por la “acción diferida”.

En declaraciones a impreMedia, varios activistas pro reforma advirtieron de que los republicanos deben dejar de bloquear la reforma o atenerse a las consecuencias en las elecciones legislativas de noviembre de 2014.

“Vamos a redoblar los esfuerzos, que se olviden de que vamos a abandonar la lucha. Si no permiten ese voto, vamos a pasar de luchar por el voto a luchar por sacarlos (del Congreso). Estén pendientes del 12 de noviembre, cuando anunciemos nuevas acciones… el próximo año, recordaremos quiénes nos apoyaron y quiénes nos dieron la espalda”, dijo Eliseo Medina, encargado de la iniciativa pro-reforma migratoria del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU, en ingles).

Frank Sharry, director ejecutivo de America´s Voice, dijo el Congreso debe aprovechar noviembre y diciembre para votar la reforma, si bien insistió en que se necesita “voluntad política”.

“La pelota está en el techo de los republicanos. El primer paso es que los republicanos salgan con una propuesta en blanco y negro y no solo declaraciones a la prensa… si no toman acción, van a sufrir las consecuencias”, dijo Sharry.

Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), expresó optimismo de que el Congreso aprobará la reforma pese a que solo quedan cinco semanas de sesión legislativa.

“El optimismo lo saco de estas familias que se arriesgan, que viajan desde lejos. En cinco semanas se puede lograr muchísimo. Esto no es una urgencia política, es una urgencia humanitaria, y todos en este país nos beneficiamos con una reforma, no solo los indocumentados”, manifestó.

Ese mismo mensaje trasladó Obama a los republicanos de la Cámara Baja, al señalar que la reforma migratoria “es buena para nuestra economía, es buena para la seguridad nacional, es buena para nuestra gente, y debemos lograrla este año”.