Servicios médicos para ellos

La Ley de Cuidado de Salud amplía los servicios sanitarios para los hombres.

Los Angeles — Rogelio López se siente tranquilo sabiendo que tendrá más dinero en su bolsillo cuando visite al médico para su próximo examen de diabetes.

Y está feliz.

“¿No copagos?”, preguntó el mexicano de 56 años de edad al enterarse de los nuevos beneficios bajo la Ley del Cuidado de Salud Asequible (ACA). “¿Dijiste, no copagos para los exámenes? … ¿Durante estos tiempos tan difíciles? ¡Orale!”.

Gracias a la histórica ley conocida como ‘Obamacare‘, López y otros hombres con seguro médico tendrán acceso a los nuevos beneficios de salud, que incluyen exámenes preventivos gratuitos para muchas enfermedades, como de la presión arterial, el colesterol, la depresión, la diabetes tipo 2, cáncer de colon, de próstata y otros.

Los que cuenten con un nuevo plan de salud también podrán obtener servicios preventivos recomendados sin pagar un centavo.

Esos incluyen vacunas contra la gripe y el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), pruebas de detección de cáncer y consejería de anticonceptivos.

La ACA también ha propuesto que la expansión de Medicaid incluya a los hombres que están por debajo del nivel de pobreza de 138% y quienes no tienen hijos dependientes.

“La reforma de salud es bastante ideal para los latinos“, dijo el Dr. Héctor Flores, director médico de Family Care Specialists, una clínica en Los Ángeles. “Los exámenes gratuitos ayudarán a las personas a obtener la prevención básica y no les va a costar nada”.

Las enfermedades crónicas como los problemas cardiacos, el cáncer, la diabetes, la hipertensión y la obesidad cobran la vida de siete de cada 10 personas anualmente.

Muchas veces, estas condiciones médicas son prevenibles.

La diabetes es la quinta causa de muerte entre los latinos en los Estados Unidos y es una causa principal de las enfermedades del corazón, derrames cerebrales, enfermedades renales, ceguera y amputaciones, según la Asociación Americana de Diabetes (ADA).

La ADA indica que existen 2 millones de hispanos (10% de todos los latinos en el país), que tienen diabetes, de los cuales 24% son de origen mexicano.

“La Asociación Americana de Diabetes ha trabajado incansablemente para asegurar que las familias que viven con diabetes tengan acceso a los servicios a través de la Ley de Cuidado de Salud”, dijo Braun. “Estamos muy conscientes de la epidemia que amenaza a la comunidad latina y estamos comprometidos a trabajar con los líderes comunitarios y proveedores de servicios para apoyar a las personas y las familias en todo lo posible”.

Los médicos dicen que no hay razón para dejar pasar los importantes exámenes gratuitos que ayudan a diagnosticar y tratar cualquier problema médico desde el principio, antes de que empeoren y se vuelvan más difíciles de tratar.

“Algunas personas no van al médico porque no se sienten mal”, dijo el Dr. Flores, quien también trabaja en el hospital White Memorial Medical Center en Los Ángeles, donde atiende a una comunidad con tasas desproporcionadamente altas de diabetes y obesidad. “El problema es que algunas de estas enfermedades no tienen ningún síntoma, como es el caso con la presión arterial, también conocida como ‘el asesino silencioso'”.

El Dr. Flores también habló sobre la relación entre la genética, el estilo de vida y la edad, que ayudan a los médicos a determinar si el paciente necesita exámenes médicos adicionales.

“Nosotros, los médicos, tenemos la responsabilidad de llegar a la comunidad para que puedan hacerse las pruebas”, agregó el Dr. Flores. “Las revisiones de salud son el resultado de la recolección de datos como los antecedentes familiares, el peso o la estatura del paciente. Nos basamos en muchos factores para ver los riesgos, no solo en los síntomas”.

Y esta es una de las razones principales por la cual ‘Obamacare’ hizo estos exámenes disponibles de forma gratuita para todas las personas que cuenten con seguro médico.

“Deben aprovechar estos exámenes gratuitos”, dijo el Dr. Flores. “Esta es una oportunidad increíble para saber qué dirección tomar con su salud”.

López sabe la importancia de los exámenes regulares. Hace 13 años, una de estas pruebas ayudó a diagnosticar su diabetes tipo 2. Hoy en día mantiene su enfermedad bajo control y goza de la vida con su esposa, sus cinco hijos y varios nietos. Lo que no puede creer es que los copagos ahora son cosa del pasado.

“¿Estás segura, son gratis?”, preguntó mientras su esposa lo miraba con cariño. “¿Oíste eso, Beca?”