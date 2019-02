Camilo Sesto y Cerati en especial del Banco Popular

El disco "Música en tiempo" incluye temas que trascendieron de generación en generación

San Juan – Reconocidas canciones del español Camilo Sesto, el argentino Gustavo Cerati, el cubano Silvio Rodríguez y hasta de Beethoven se incluyen en el nuevo especial navideño del Banco Popular de Puerto Rico (BPPR), “Música en tiempo”, presentado hoy.

El propósito del disco fue incluir temas emblemáticos que datan del siglo XIX como “Himno de la alegría”, de Beethoven, recorriendo varias décadas del pasado hasta “El wanabí”, del puertorriqueño Tito Auger, de 1996.

La producción estuvo a cargo del BPPR, Filmes Zapatero, su director Kacho López y productora Tristana Robles, y el productor musical Luis Amed Irizarry junto a la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano.

“Esta es la música que trasciende de generación en generación. Queríamos explorar cuáles de esas canciones siguen en la historia contra otras que no trascienden y no llegan más allá”, destacó López en rueda de prensa.

El cineasta reconoció además la disponibilidad de todos los artistas que participaron del especial, cuya recaudación se destinará a la Fundación Banco Popular, que a su vez los entrega a escuelas y entidades de Puerto Rico que promueven la educación musical en niños y jóvenes.

El argentino Noel Schajris tuvo a su cargo interpretar “Si me dejas ahora”, de Sesto; la peruana Susana Baca y el puertorriqueño Chucho Avellanet grabaron “Gracias a la vida”, de la chilena Violeta Parra (1917-1967), mientras el grupo boricua Polem hizo lo propio con “De música ligera”, de Cerati y Zeta Bosio.

“Himno de la alegría”, lo interpretan Lourdes Robles, Glenn Monroig, el tenor Rafy Dávila y la mezzosoprano María Leticia Hernández; Willy Rodríguez grabó “Ojalá”, de Silvio Rodríguez, y “Pedro Navaja”, de Rubén Blades fue interpretado por la Orquesta El Macabeo.

Carlos Rodríguez, del grupo Polem, sostuvo en entrevista hoy con Efe que fue “muy gratificante” el haber grabado “Música ligera”, de Cerati, que lleva tres años en coma en un hospital.

“Gustavo ha sido uno de mis artistas favoritos y cuando me llamaron para participar fue muy grato. Es una responsabilidad por el arreglo de lo que debe ser un clásico”, abundó Rodríguez.

Robles, por su parte, describió como “un clásico” el tema “Himno de alegría” y destacó la espectacularidad del lugar donde se filmó su participación, en el Fuerte San Cristóbal en el Viejo San Juan, acompañado de la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano y el Coro de la Universidad de Puerto Rico.

Willy Rodríguez dijo a Efe que “Ojalá” es “una de esas canciones perfectas”, que “no le falta ni le sobra nada”, porque “tiene fantasía, tiene realidad y te lleva desde la crudeza hasta la dulzura de un tirón”.

“Silvio, además tiene algo que me lleva a mis años de escuela pero no solo en la memoria, sino, con todos los sentidos; toda una magia que elabora con solo su guitarra y su voz”, describió el cantante boricua sobre el cantautor cubano.

“Realmente no hubiera salido de mí escogerla, pero al presentarme la posibilidad y la razón de ser de el especial lo tomé con todo el respeto que merece y me lancé a la aventura de volver a arreglar una canción que no está rota”, agregó.

Otras canciones que se incluyen en “Música en tiempos” son “El wanabí“, interpretado por la agrupación La Quilombera y escrita por Tito Auger, quien a su vez interpretó “Amanecer borincano”, de Alberto Carrión; “Ensillando mi caballo”, de Juan Antonio Corretjer y Silverio Pérez.

Se incluyen también “Por la montaña venimos”, de Bobby Capó e interpretado por Jerry Medina y su hija Kianí; “Che Che Colé”, de Willie Colón y cantada por Luisito Carrión; “Soñando con Puerto Rico“, de Capó y Félix Manuel Rodríguez y grabada por Manolo Ramos.

Kianí Medina grabó también “Hijos de la luna”, del grupo Mecano, “Olas y arena”, de Silvia Rexach por Kaja Carrión, y “Ensillando mi caballo”, de Juan Antonio Corretjer y Silverio Pérez e interpretada por José Nogueras, Ricky Villanueva e Isel Rodríguez.

Directivos del BPPR dijeron además que en las ventas del especial del año pasado, que alcanzaron los $125,000.