Timberlake cancela concierto en NYC por misteriosa enfermedad

El cantante aplazó su presentación a este viernes en el Madison Square Garden

Por cuestiones de salud, Justin Timberlake pospuso el concierto que ofrecería la noche del miércoles en Nueva York para el viernes.

El cantante publicó un mensaje la noche de ayer en sus redes sociales:

“Hola Nueva York, nunca es fácil dar noticias de este tipo, pero desafortunadamente no me queda más remedio que posponer el espectáculo de hoy y cambiarlo a otra fecha. Debido a una serie de problemas de salud de los que no he podido informar a tiempo, me veo obligado a aplazar el concierto para este próximo viernes”, escribió el intérprete.

Aunque la mayoría de las respuestas de sus fanáticos fueron comprensivas, el exmiembro de´N Sync´ volvió a dirigirse a sus admiradores para insistir en la profunda tristeza que sentía ante lo ocurrido, pensando sobre todo en quienes ya tenían sus entradas listas para disfrutar de una velada inolvidable.

“De verdad que me siento muy mal por tener que hacer esto. Me mata tener que decepcionarlos así. Espero que me perdonen y que vuelvan al Madison Square Garden este viernes. Los recompensaré”, indicó Timberlake.