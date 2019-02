Marco Rubio cree que Hillary Clinton es “vencible”

El senador hispano por Florida tiene previsto confirmar a lo largo de este año si se presenta como candidato a las primarias de su partido

Washington – El senador de origen cubano Marco Rubio, uno de los potenciales aspirantes republicanos a las presidenciales del 2016, dijo que la exsecretaria de Estado y exprimera dama Hillary Clinton es “vencible” en esas elecciones por un “puñado” de candidatos porque tiene muchas explicaciones que dar.

“Ella es formidable, porque tiene experiencia de campaña y de gobierno. Recaudará mucho dinero. Quizás incluso ni tenga competidores en las primarias -demócratas-. Pero al final, creo que tendrá que responder a muchas preguntas y que el pueblo estadounidense está preparado para pasar página”, consideró el martes el senador por Florida en declaraciones a CNN.

Tanto Rubio como Clinton tienen previsto confirmar a lo largo de este año si, como vaticinan todas las quinielas, se presentan como candidatos a las primarias de sus respectivos partidos para la carrera a la Casa Blanca de 2016.

“Creo que un puñado de personas podrían ganarle”, dijo el republicano, al considerar que Clinton tendrá que rendir cuentas tanto por las políticas de los dos mandatos de Barack Obama como por su gestión al frente del Departamento de Estado.

“Francamente, muchos de los fracasos en política internacional que vemos hoy empezaron cuando ella lideraba el Departamento de Estado“, afirmó Rubio.

Preguntado por sus propias aspiraciones presidenciales, dijo: “Si creo que puedo aportar algo desde el Gobierno, es algo que consideraré seriamente, pero eso probablemente no ocurrirá hasta finales de este año o principios del próximo”.

El senador y excandidato presidencial republicano de 2008 John McCain señaló recientemente que si las elecciones presidenciales se celebrasen ahora, la demócrata Hillary Clinton obtendría la victoria.

“Apostaría, aunque odie admitirlo, que ahora mismo (…), si las elecciones fueran mañana, Hillary Clinton probablemente sería la presidenta de EEUU“, afirmó McCain en una entrevista en CNN, aunque precisó que “ella no sería” su candidata.

McCain comentaba así las recientes declaraciones de la excongresista republicana y exaspirante a la candidatura republicana en 2012 Michele Bachmann, quien señaló que aún no existía en EEUU un “deseo” por una presidenta, por lo que dudaba de las posibilidades de Clinton.

Por su parte, el vicepresidente de EEUU, Joe Biden, dijo el martes que su cargo actual le posicionaría de manera “única” como potencial candidato demócrata a las elecciones presidenciales de 2016, aunque dejó claro que todavía no ha decidido si se presentará a las primarias de su partido.

“Creo que mis conocimientos de política internacional, mi agenda de líderes mundiales y mi experiencia me posicionan de manera única para completar la agenda que el presidente Barack Obama y yo tenemos para conseguir en el mundo una paz que sea real y sustancial”, afirmó Biden en el programa “The View” de la cadena ABC.

Desde principios de año, y como ha explicado él mismo en otras entrevistas, Biden mantiene la puerta abierta a buscar la candidatura demócrata a la presidencia en 2016.

Como ya había señalado en ocasiones anteriores, el vicepresidente estadounidense insistió en que una eventual competencia con la exsecretaria de Estado y exprimera dama Hillary Clinton, el nombre que suena con más fuerza entre los posibles candidatos, no será un factor a la hora de tomar la decisión.

“Tres años son cuatro vidas en una campaña presidencial, y al final esto se convierte en una decisión familiar, mi mujer es comprensiva”, explicó Biden.

Y agregó: “No he dicho que no de ningún modo. Es tan probable que me presente como que no. Es sólo que de verdad todavía no he tomado una decisión”.

En otro programa televisivo, el “Late Night” de la NBC y también en la noche de este martes, Biden bromeó sobre sus planes de cara a 2016.

“Bueno, ya sabes, había planeado hacer un gran anuncio esta noche, pero he decidido que esta noche sea tuya. Así que espero que me invites de nuevo”, dijo a Seth Meyers, que presentaba por primera vez el programa.