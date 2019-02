Propiedad, un sueño para latinos

Nueva York– El sueño americano, que en una de sus manifestaciones significa ser propietario de una vivienda, es más difícil de hacer realidad para los latinos y los afroamericanos que para el resto de la población.

Ambas minorías solicitan menos hipotecas para comprar casas pero la realidad es que las probabilidades de que las entidades de crédito se las concedan es también menor.

Según un reciente estudio de Zillow, la base de datos de bienes raíces, junto con la National Urban League, a los latinos las entidades les niegan hipotecas convencionales 1.98 veces mas que a la población blanca no hispana. En el caso de los afroamericanos, este ratio es de 2.4 veces más.

Los datos que usan estas organizaciones son los oficiales del Home Mortgage Disclosure Act, correspondientes al año 2012 (la última actualización). Hipotecas convencionales son las que no están respaldadas por el Estado a través de la Federal Housing Administration (FHA) o el Departamento de Veteran (VA) y las que no tienen cláusulas especiales.

Esto es algo que el New Economy Project ha visto gráficamente en Nueva York (ver imagen), una ciudad donde es llamativo comprobar cómo en las zonas donde residen más afroamericanos y latinos se conceden muchas menos hipotecas convencionales que los vecindarios en los que viven predominantemente blancos no hispanos.

“Los mapas muestran que los bancos continúan delimitando las comunidades en la ciudad”, explica Mónica García, coordinadora del New Economy Project. Según García esto permite que florezcan los “préstamos abusivos”.

El terreno está abonado porque como detalla el estudio de Zillow, el problema no es solo con hipotecas convencionales. Cuando estas minorías solicitan un préstamo FHA los latinos son rechazados 1.47 veces más que los blancos no latinos. Los préstamos FHA permiten un pago inicial (down payment) de menos del 20% y tienen una tasa algo menor al resto. A cambio se exige un costoso seguro (PMI) durante unos años.

El estudio de Zillow concede que las dos minorías tienen menos ingresos como media que los blancos no hispanos lo que se suele traducir en una baja calidad de crédito y menores pagos iniciales. Es algo que descalifica para una hipoteca convencional.

En algunas zonas de Brooklyn donde residen muchos afroamericanos algunas empresas de bienes raíces están comprando casas al contado que luego venden o alquilan a altos precios. La falta de hipotecas favorece la gentrificación de algunos barrios.

Curiosamente, la experiencia con bancos es positiva, según Zillow. Solo una minoría en cada comunidad cree que la raza juega en su contra aunque en el caso latino esta es del 37%.

TD Bank, que está enfocando su estrategia al mercado latino, ha hecho pública una encuesta que refleja que el 68% de los hispanos tuvo una experiencia de compra de vivienda “excelente” o “muy buena” con esta entidad, más que el año pasado. Michael Copley, vicepresidente ejecutivo de préstamos de este banco, explica que dado el crecimiento de la población hispana, los prestamistas “tendrán que tener productos y personas que puedan crear una experiencia memorable para este segmento de población”.