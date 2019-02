Policías latinos en NYC favorecen ID municipal

El presidente ejecutivo de NLOA, Anthony Miranda, destacó que la medida le ahorrará dinero a los contribuyentes

NUEVA YORK – La Asociación de Policías Latinos, capítulo de Nueva York (NLOA), considera positiva la propuesta de identificación municipal, indicó su presidente ejecutivo Anthony Miranda a El Diario/La Prensa.

Haciendo la salvedad de que aún no está elaborada, destacó que lo que se desprende de la medida es que es un programa para que todo el mundo tenga identificación. No solamente ayudará a los indocumentados sino a los neoyorquinos que no cuentan con una identificación, y a las fuerzas del orden, y le ahorrará dinero a los contribuyentes.

“La gente vive aquí y en cualquier momento puede identificarse propiamente… ha habido incidentes en los parques en los que la Policía ha arrestado a personas simplemente porque no tienen identificación. Esto supone uso del sistema judicial y gastos innecesarios”, afirmó Miranda. “No creo que nadie debería estar opuesto a que una persona que vive en la ciudad tenga una identificación. Es una buena cosa”.

Para el presidente el problema será ganar la confianza de los indocumentados, lo que cree que se logrará con una “clara separación entre la identificación municipal y el servicio de inmigración”.

El comisionado de policía, Bill Bratton, se expresó también su conformidad. “No estoy opuesto a la identificación municipal”, dijo en una rueda de prensa no relacionada con el tema.

Sin embargo, Bratton mostró su preocupación por los “detalles”. ¿Reunirá los requisitos de una adecuada identificación? ¿Estaremos seguros que la persona es la identificada en el documento?, se preguntó.