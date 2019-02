Seis consejos para proteger tu hígado

Mantén tu hígado libre de toxinas para que tu salud sea óptima.

El hígado es el órgano más grande que tenemos dentro del cuerpo y, también, es uno de los más importantes. Tiene numerosas funciones como la transformación de los alimentos en energía más la eliminación del alcohol y toxinas de la sangre. También produce bilis, un líquido que colabora en la digestión.

Si tu hígado no funciona del modo adecuado, tu salud en general se verá afectada: desde mal aliento y dolores de cabeza pasando por mala digestión y estados de ánimo cambiantes, hasta un sistema inmunitario debilitado. Por eso es vital que aprendas a cuidar a tu hígado para proteger tu salud toda.

El consumo de ambas sustancias le exige al hígado un esfuerzo mayor. El alcohol se digiere y asimila directamente en ese órgano. Por esto, ante un consumo descontrolado de alcohol el daño será mayor. Asimismo, los componentes del tabaco ingresan al organismo toxinas o radicales libres que ponen en riesgo la salud de las células del hígado.

Hay varios tipos de hepatitis y algunas de ella se transmiten por vía sexual o a través de la sangre. Hay varios tipos como la B o C, ésta última es mortal y no tiene vacuna. Por eso no compartas jeringas, usa medios de profilaxis siempre y vacúnate contra la hepatitis B.

Consulta siempre con tu médico porque hay algunas drogas que son dañinas para el hígado como el acetaminofén. Por esto, evita ingerir cantidades no prescritas ni controladas de este medicamento porque puede resultar tóxico para el hígado.

Si practicas deportes violentos o extremos, usa la protección adecuada para evitar recibir golpes e impactos que puedan dañar al hígado.

Si te agradan las infusiones, opta por el té verde que tiene propiedades benéficas para el organismo en general y para el cuidado del hígado. Haz ejercicio con regularidad y mantente hidratado siempre.

Evita la comida chatarra, los alimentos fritos y los congelados. Consume a diario frutas y verduras. Frutas como la manzana, kiwi, uva o cereza y verduras como la espinaca, alcachofa, espárragos y rábanos son bueno limpiadores del hígado. Prefiere el consumo de alimentos antioxidantes que mejoran y protegen la salud del hígado como arándanos, moras, manzanas, fresas, nueces, avellanas, alcachofas, tomates y habas. También reduce el consumo de refrescos y evita el alcohol.