Se inspira en su abuelo para dirigir corto

Une talento con Rita Ora

El corto “I will never let you down” es un homenaje al fútbol

Fue producido para el proyecto Pepsi Pulse

Mientras se encuentra haciendo fila para abordar un avión, el actor y director mexicano Diego Luna conversa sobre el corto “I will never let you Down” inspirado en una canción de Rita Orta.

Luna estaba a punto de tomar el avión que lo llevaría a Alburquerque, donde tiene llamado para grabar escenas de una película.

El corto forma parte del álbum visual “Beats of the beautiful game” patrocinado por una compañia de refrescos y es un homenaje al fútbol, el deporte más popular del mundo

¿Cómo estás Diego?

Diego: Ando muy bien. Muy contento lanzando esta pieza que hicimos. Son buenos tiempos. Viendo fútbol y pasando tiempo con mis hijos

¿Qué te motivó a participar?

Me invitaton a ser parte de la serie y me convencieron las reglas. Esto es una cosa muy refrescante porque en dos meses planteas la idea. Como director me dieron la gran libertad de hacer lo que yo quisiera. Básicamente era una libertad total. Me dieron los medios para plasmarla.

¿En qué te inspiraste ?

El inicio de todo fue cómo hacer algo distinto sobre el fútbol. Algo que sea entrañable como el fútbol que te acompana desde el principio. Mi abuelo murió viendo fútbol. Eso cuenta mi abuela, dijo que se metió a su cuarto y se sentó a ver el partido y cuando ella regresó, había muerto. Y a partir de ahí pensé que podía contar lo básico y lo instintivo que es el fútbol, que te acompaña toda la vida y para los aficionados es como mantenerse vivo.

¿Cómo conseguiste a los actores y cuánto tiempo les llevó filmar?

La idea como unos dos meses madurarla y un dia de rodaje. Se me ocurrió me puse a pensar: ¿cómo lo cuento? Estamos contando una realidad. Encontramos una liga en México donde juegan personas de 70 años, me encontré unos personajes maravillosos.

¿Te gustó el resultado?

Me gusta el resultado final. Así me lo habia imaginado. Muchas veces pasa que te imaginas una cosa y el resultado es otro, pero a mi me sí me gustó lo que ví al final.

La selección mexicana ¿a dónde llegará en este mundial?

No se a dónde van a llegar. Si siguen jugando así yo voy a estar con ellos. Yo creo que tienen para llegar muy lejos