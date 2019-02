Se querella madre sacada de restaurante por cambiarle pañal a menor (fotos)

Si necesita cambiarle el pañal a su hijo (a) mientras se encuentra en un restaurante pero no hay espacios designados para hacerlo, ¿cambiaría al menor en una mesa del establecimiento a la vista de los demás clientes?

Esa fue la decisión que tomó Miranda Sowers la semana pasada. El resultado: fue sacada del lugar.

La madre de Texas tuvo que abandonar Brother’s Pizza Express, en Cypresswood Drive, a petición del personal.

La mujer, que al momento del hecho se encontraba con sus otras dos hijas, presentó una querella ante la Junta de Servicios de Negocios (BBB, por sus siglas en inglés).

La querellante alegó a la estación KHOU que no tuvo alternativa porque no había otro lugar donde cambiar a su pequeña de 4 meses, nisiquiera en el baño.

“Yo pensé sabes que como tenía mi propia almohadilla para cambiarla, ella es pequeña, ella cabe en la silla. Así que la acosté rápido y, en silencio, le cambié el pañal”, relató Sowers.

Pero el administrador del lugar sostiene que los clientes se incomodaron con la acción.

“Tan pronto como empezó a abrir el pañal, la gente comenzó a quejarse por el olor”, indicó Donny Lala, administrador del negocio familiar. “Lo último que quiero es un cliente vomitando”, agregó.

Mom was kicked out of restaurant after changing diaper at table~ claiming she had no choice… @10 #khou #spring pic.twitter.com/aRGryvCvFs

— Tiffany Craig (@KHOUTiffanyC) August 9, 2014