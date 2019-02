Hospitales de EEUU se preparan

Atlanta

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) instaron a los hospitales de todo el país a estar preparados para tratar posibles casos de ébola, aunque no exista una amenaza inminente, informó ayer la agencia federal.

Con la advertencia “Now is the time to prepare” (Ahora es el momento para preparase), la agencia con sede en Atlanta (Georgia) envió a los centros médicos una lista de recomendaciones a seguir ante la importancia del brote.

El mensaje, en el que se especifica que no existen en este momento casos de ébola en EE.UU., aparte de los dos estadounidenses que están siendo tratados por la enfermedad en Atlanta y Omaha (Nebraska), destaca la necesidad de que los proveedores de salud estén preparados dado el caso de que alguna persona infectada con el virus llegue a sus instalaciones.

Entre las recomendaciones, resaltaron la importancia de que los hospitales revisen los protocolos establecidos para tratar casos de alto contagio y el establecimiento de un canal de información constante con autoridades de salud locales, estatales y federales