St. George, sorprendentemente hispano (fotos)

@JoaquinBotero

El barrio de acceso a Staten Island, el quinto condado de la ciudad, es tan fácil de recorrer a pie como dar una vuelta a la manzana.

En St. George, no hay que tomar el autobús ni llevar un mapa. Basta seguir la costa sobre Richmond Terrace hasta Jersey St., doblar a la izquierda hasta Victoria Blvd., izquierda otra vez y derecho hasta la costa opuesta en Bay St. Esta lo lleva al punto de partida. Si se pierde, en cualquier esquina encontrará hispanos que lo orienten.

St. George es también conocido como “Downtown” porque allí está en primera fila City Hall, las cortes, el campo de béisbol de la filial de los Yankees y el SI Museum. Alrededor deambulan los turistas que se mezclan con los empleados públicos.

“Vienen turistas chinos con cámaras o carteros afanados a comer”, dice Yaniris Estevez (40) empleada del M&K Spanish Restaurant, sobre Richmond Terrace.

Hay un armonioso conjunto de viviendas: casas antiguas que se han heredado y conservado de generación en generación, edificios nuevos o remodelados, muchos de ellos habitados por ejecutivos que trabajan en el Bajo Manhattan.

Más adelante, en Jersey St., está el complejo residencial público de Richmond Terrace que alberga a 1,400 personas.

Durante el recorrido por las calles de St. George, el visitante se topa con hispanos que llevan más de 40 años residiendo en la zona. Otros, los recién llegados, han sucumbido a las oportunidades que ofrece el lugar.

Elizabeth Martínez (60), hondureña, lleva 30 años en el barrio. Le gusta por su calma.

“Casi siempre voy al ferry a pie, tardo 10 minutos. Mis vecinos son centroamericanos y mexicanos. Cuando llegué había pocos hispanos”, indica.

“Hay cubanos, puertorriqueños, dominicanos, hondureños”, indica la peluquera dominicana Chofani Capellán (52). “Allá cruzando la calle vive un policía con una maestra, ambos hispanos. Gente de clase media”.

Cynthia Martínez (32), madre de dos niños de 5 y 2 años le encanta St. George.

“Pero más la escuela St. Peter a la que empieza a ir el mayor después de ganar el cupo en una lotería. Tiene muy buenos profesores”, asegura esta madre dominicana.

La enfermera peruana Elena Kershaw, antes vivía en South Slope, pero por el trabajo se mudó a SI. “Me encanta la tranquilidad. La vida en Brooklyn se siente que está prendida las 24 horas”.

Victory Blvd. tiene docenas de negocios hispanos entre las dos costas que recorre. Hay carnicerías, agencia de envíos, restaurantes y almacenes de ropa. También hay negocios de africanos y de afroamericanos.

Jorge Gil (31), del estado de México, cocina hace tres años en la taquería El Gallo Azteca. “La relación entre las comunidades es tranquila. También con la Policía. Vienen, comen bueno y siguen su camino”, señala Gil.

En la terminal St. George se pueden tomar 12 rutas de autobuses, el Staten Island Railway y el ferry hasta Manhattan.

Bienes raíces

Comprar

Una casa de dos familias puede costar $370,000. Un apartamento de un cuarto en un condominio de lujo cuesta $400,000. Un apartamento de una habitación en un edificio cooperativo cuesta $149,000.

Arrendar

Un apartamento de una habitación promedia los $1,400. El arriendo en un edificio de lujo cuesta $1,800.

Un restaurante

Taquería El Gallo Azteca, se localiza en el 75 Victory Blvd.

Buena comida mexicana: burritos, tacos, quesadillas y fajitas.

Tel. (718) 273-6404.

Un negocio

Every Thing Goes. Dos gigantescos lugares de venta de muebles, ropa y objetos de segunda mano a precios de infarto. Entre las calles Victory y Bay. Localiza en el 17 Brook St. Está abierta de martes a sábados de 10:30 a.m. a 6:30 pm. Ofrecen pagos en Lay away.

Tel. (718)273-0568

Estación de policía

Cuartel 120. En el 78 de Richmond Terrace.

(718) 876-8493

Oficina de Correo

45 Bay St.

(718)981-2480

Biblioteca Pública

5 Central Ave.

(718) 442-8560