Protestas por caso Garner no dan tregua ni a la realeza

Cientos se congregaron en el Barclays Center durante el juego de la NBA al que asistieron los duques de Cambridge

Nueva York – Las protestas en la Gran Manzana por el caso de Eric Garner no cesan y anoche se registró una multitudinaria en las afueras del Barclays Center, luego que cientos de manifestantes rodearan el recinto deportivo gritando las últimas palabras de Garner antes de morir: “no puedo respirar, no puedo respirar”.

El grupo de manifestantes llegó al estadio antes de que comenzara el juego de los Nets en una noche especial, ya que los duques de Cambridge asistían al evento deportivo.

“Ellos van a Harlem y le leen a los niños, pero también necesitan saber los otros problemas que enfrenta nuestra sociedad”, dijo uno de los manifestantes.

William y Kate se reunieron con los ejecutivos de la NBA mientras lanzaban un programa de responsabilidad social entre la firma deportiva y su Royal Foundation’s United for Wildlife. Allí también se encontraron con Jay-Z y Beyoncé.

.

Protesters stage die-in outside NBA game attended by British royals #EricGarner Via @DailyMail http://t.co/ECxF7Rzz9i pic.twitter.com/zxAkMxUJ62 — New York City Alerts (@NYCityAlerts) December 9, 2014

Los manifestantes demandaron que la vida de los hombres negros sea valorada de igual manera que la de los blancos mientras sostenían pancartas y seguían gritaban otras arengas como, “manos arriba no dispare”.

Durante la demostración contra lo que denominaron como discriminación racial del Departamento de Policía de Nueva York, fue bloqueada la avenida Flatbush lo que provocó una gran congestión vehicular en la zona.

First stirrings of protest at the Barclays Center I’m Brooklyn. #EricGarner pic.twitter.com/Qd99alzeU4 — Colin Daileda (@ColinDaileda) December 8, 2014

Además de afectar el tráfico, la protesta causó inconvenientes en algunas personas que no podían acceder al Barclays Center para ver el juego. “La gente puede hacer lo que quiera pero sin faltarle el respeto a las otras personas que sólo quieren asistir al juego y pagaron para verlo”, dijo un asistente a la arena.

La Policía no reportó de arrestos.