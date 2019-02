¿Dónde están las nuevas estrellas del boxeo?

Expertos piden más peleas amateur para construir una nueva camada de campeones

@elblogdecris

LAS VEGAS

El boxeo atraviesa por una etapa de transición en la que no se habla de crisis, pero sí de luchar para el surgimiento de nuevas figuras en el deporte de las narices chatas.

Las grandes batallas del pasado han dado paso a combates más estratégicos, en los que cada vez cuesta más tener rivalidades épicas, tal como lo dictaban los cánones de la vieja escuela.

Durante la Convención del CMB en Las Vegas el mensaje que primó en el ambiente fue el mismo: no hay una generación que venga pujando fuerte para reemplazar la aureola de Floyd Mayweather y Manny Pacquiao de su trono.

“El boxeo no es nada predecible. Todo puede pasar. En el pasado, creo que habían muchas opciones para cada peleador. El deporte sigue vivo y sé que en algún lugar vienen las figuras que deben reemplazar a las actuales, pero el problema es que no sabemos dónde, ni cuándo”, sostuvo el ghanés Azumah Nelson, figura de los 80′, cuando vivió memorables batallas ante Wilfredo Gómez y Salvador Sánchez.

El CMB cree que en el boxeo hay otras figuras rutilantes que pueden mantener viva la atención del público, pero sí entiende que se deben fortalecer las bases del deporte en las nuevas generaciones.

“Si finalmente no se da la pelea con Pacquiao, hay otros peleadores en este organismo con el derecho a enfrentarlo como Danny García, Amir Khan, Lucas Matthysse o incluso una segunda cita con Saúl Alvarez”, sostuv Mauricio Sulaimán, titular del CMB, quien insistió que uno de los detalles que deben eliminarse son los obstáculos para enfrentar a los mejores peleadores del momento entre sí.

“Debemos apoyar más el boxeo amateur porque es ahí en donde vienen los nuevos prospectos. Lo que nos falta es darles más exposición. La AIBA está tratando de matar los torneos de boxeo aficionado, pero es ahí en donde tenemos que enfocar nuestra atención”, comentó.

Para otros, como el legendario Roberto “Mano de Piedra” Durán las nuevas generaciones han perdido interés en el deporte de fistiana.

“Mi generación se terminó y ya venía otra. A esa ya la esperaba otra generación. El caso aquí es que se van Mayweather y Pacquiao y no hay nadie. Hacen falta escuelas y sobre todo tiempo para preparar a los boxeadores para las grandes peleas”, agregó.

“Hay que entusiasmar a los chicos para que vuelvan al deporte. No es posible que no haya boxeo amateur en el mundo“, agregó el ex campeón panameño.

Otros como el actual monarca supergallo del Consejo Mundial de Boxeo, Leo Santa Cruz cree que la clave para entusiasmar a los aficionados son dos puntos importantes: mayor exposición y mejores peleas.

“Lo ideal es poner a pelear a los mejores peleadores del momento. Así como lo hicieron en el pasado gente como Julio César Chávez, que se midió a los retadores más completos. También hay que darle más espacio en televisión a las peleas de respaldo. Debemos tener mucho cuidado con que la gente conozca a los peleadores para cuando les toque su oportunidad en un PPV”, opinó Santa Cruz

http://www.eldiariony.com