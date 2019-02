Ricky Martin presume la portada de su nuevo disco

El cantante compartió con todos sus seguidores de Instagram lo sexy que luce en la foto

Ricky Martin compartió en su cuenta de Instagram la portada de su nuevo disco, en el cual aparece él en primer plano, portando una camisa color blanco, acompañada de un saco color negro, y enseñando un poco de sus pectorales, luciendo completamente sexy.

“Mingente aquí la portada de mi nuevo CD. Estoy loco por que escuchen la música. Hey gang!!! This US the CD cover of MY New CD. Cant wait for u TO hear the sounds #RickyAQQE”.

Hace algunas semanas el boricua compartió un adelanto de sus canciones de este nuevo álbum, lo cual deja pensar que sus fans son lo primordial en su vida y con ellos son los primeros en ver su nuevo trabajo.

Lo mismo paso con su video musical del tema ‘Adiós’, pues el cantante primero lo compartió en sus redes sociales.

FOTOS: Ricky Martin ahora va a por la nena

Cabe mencionar que apenas hace unos días, Ricky prefirió tomarse con sentido del humor la falsa noticia de su muerte en un accidente de tráfico este sábado mientras circulaba por una autopista de Los Ángeles (California), bromeando a través de las redes sociales sobre lo bien que se vive en el más allá.

“Hola desde el cielo”, escribió el puertorriqueño en su cuenta de Twitter.

La noticia sobre el fallecimiento del cantante fue difundida por el portal mexicano Primer Impacto, que completaba la información con un vídeo que recogía la supuesta colisión que había acabado con su vida.

Con información de DiarioBasta.com y Showbiz.

With @TatianaDelgado #ElYunque #tradition #cleaningitup A photo posted by Ricky (@ricky_martin) on Dec 12, 2014 at 9:20am PST

2014’s Last tan Фото опубликовано Ricky (@ricky_martin) Дек 12, 2014 at 11:06 PST