La torre Eiffel apaga sus luces por luto tras atentado

La torre Eiffel de París, uno de los monumentos más emblemáticos del mundo, apagó esta noche sus luces en muestra de luto por las doce víctimas del atentado del miércoles contra la revista satírica francesa “Charlie Hebdo“.

La estructura de hierro de 324 metros de altura que fue construida en 1889, convertida en el mayor símbolo de Francia y de París, apagó sus luces exactamente a las 20.00 hora local.

Cada noche, el faro en lo alto de la torre diseñada por Gustave Eiffel ilumina París, algo que no sucedió hoy para expresar la solidaridad con los doce fallecidos en el atentado contra “Charlie Hedbo”, supuestamente cometido por radicales islamistas.

Este fue uno más de los numerosos homenajes que en las últimas horas se han rendido en Francia y en otros países del mundo a las doce víctimas, entre ellas cinco dibujantes del semanario satírico, que había sido amenazado por publicar caricaturas de Mahoma, mientras las fuerzas de seguridad prosiguen la operación para detener a los autores.

Todavía conmocionada por la matanza, Francia se paralizó este mediodía para guardar un minuto de silencio en honor de los doce fallecidos, mientras la catedral de Notre Dame de París hizo sonar sus campanas a las 12.00 hora local.

Moments ago, Eiffel Tower dims in tribute to the 12 people killed in #CharlieHebdo terror attack – CNN Vine https://t.co/HU2v4Yy1Oz

— Mike Valerio (@MikeNBC12) enero 8, 2015