La Víbora: Me preocupa la salud de Luismi

Híjole, aunque no lo crean, estoy preocupada por Luis Miguel.

Ya saben que este chico color pan tostado no es santo de mi devoción, pero eso no quiere decir que yo le desee mal. Y tal parece que tanta parranda, desvelo y mujeres le están cobrando la factura, porque además de haber dado el viejazo anda desaparecido.

Las versiones van desde los que dicen que está en Los Ángeles sometiéndose a un tratamiento para varios males que lo aquejan, hasta los que aseguran que el cantante está a punto de estirar la pata. Lo cierto es que he visto sus fotos más recientes y el hombre está para asustar, nada que ver con el adonis que fue hace 20 años, cuando tenía cabello de verdad y un torso de modelo de Calvin Klein.

Ahora se carga una tremenda papada, ojeras de zombie correteado, cintura de gallina, espalda de Tortuga Ninja. A estas alturas no entiendo cómo es que el hombre sigue teniendo tantos seguidores.

Ya no baila, ya no se jala el cabello –claro, porque hay que cuidar el postizo–, ya no puede hacer su típico brinquito, y, lo más grave, sus conciertos son brevísimos. Y por si fuera poco, en sus shows no canta ni una canción completa, solo un popurrí de poco más de una hora. En fin, a pesar lo mal que me cae, que se mejore “El Sol”.

Pasando a otro tema, pobre de mi amiga Shakis, se la traen en jabón solo porque tiene las uñas feas. Yo digo, bueno, además del cabello tan reseco y bicolor, algún defecto tenía que tener la cantante, ¿no?

Y es que miren, los fans son algo serio, no perdonan nada. Resulta que la pobre Shakira, muy mona, subió una foto a su cuenta de Instagram en la que según ella le da la bienvenida al verano con una rebanadota de sandía.

Pero lo que menos vio la gente fue la fruta, porque lo que les llamó la atención fueron las uñas desiguales y sin cuidar de la artista (acá entre nos, sí se le ven refeas).

Y entonces, los malvados dizque admiradores se comenzaron a burlar de las manos de Shakis, que si necesita un manicure, que si se debe comprar una lima de uñas, que si se las muerde, que si con tanto dinero tiene por qué no puede comprarse un esmalte, etcétera.

Total que no la dejan ser. Lo que es verdad es que la diva colombiana tampoco tiene unas manos muy bonitas que digamos, pero tiene muchas otras cosas lindas, ¿o no?