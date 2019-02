Prohíben perdonar al asesino de la joven estrella de internet asesinada

La ley paquistaní permite la práctica islámica conocida como "diyat" que suele conllevar el perdón a cambio de dinero para escapar de la justicia

Islamabad – Las autoridades paquistaníes han prohibido a los padres de la asesinada Qandeel Baloch, famosa por sus sensuales vídeos en internet, perdonar a su hijo por estrangular a su hermana, en una postura poco habitual contra los “crímenes de honor”, asesinatos cometidos por familiares por una afrenta moral.

“La Policía ha incluido en la denuncia una sección legal relacionada con los crímenes de honor que no permite a los demandantes perdonar al acusado“, dijo hoy a Efe el portavoz policial de la ciudad de Multan, Sultan Azam Taimuri.

La ley paquistaní permite la práctica islámica conocida como “diyat” o “dinero de sangre” y que suele conllevar el perdón a cambio de dinero, una forma de escapar de la justicia, especialmente en los casos como los denominados “crímenes de honor”.

Pakistani authorities barred Qandeel Baloch’s family from legally “forgiving” their son https://t.co/e8b6AUpimO pic.twitter.com/gNS9mVEZDT — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 19, 2016

Sin embargo, un artículo del Código Penal paquistaní permite incluir como demandante al Estado y prohibir el “diyat”, aunque rara vez se aplica.

“Un tribunal juzgará al hermano de Baloch y los demandantes no podrán perdonar a los acusados”, indicó Azam.

El portavoz policial señaló que Mohamed Wasin, hermano de la estrella de Facebook, confesó el crimen ante las autoridades y que están investigando a otros dos hombres por su supuesta colaboración con el acusado.

Además, la Policía investiga a un famoso clérigo, con quien Baloch hizo unos “selfis” que provocaron un escándalo y que costaron al religioso su trabajo en órganos estatales.

La joven de 25 años, cuyo verdadero nombre era Fauzia Azeem, dividió a la conservadora sociedad paquistaní con sus sensuales vídeos en redes sociales como Facebook, donde contaba con casi 730,000 seguidores.

Para algunos paquistaníes era una inspiración debido a sus posturas fuertemente liberales y feministas, pero para muchos otros representaba un insulto a los valores del islam y de Pakistán.

Los llamados “crímenes de honor” son muy habituales en el sur de Asia y suelen implicar a familiares que vengan lo que consideran una afrenta que contraviene la conservadora moral tradicionalista.

After killing Qandeel Baloch, her brother says: Of course I strangled her. I have no regrets https://t.co/WiTAeWk0Yl pic.twitter.com/dYfii3c3ZL — Al Jazeera News (@AJENews) July 17, 2016

Según la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP), en lo que va de año 262 mujeres han fallecido víctimas de crímenes de honor, 84 de ellas por elegir marido sin el permiso de la familia y 149 por mantener “relaciones ilícitas”.

En 2015 se dieron casi mil casos, de acuerdo con la HRCP, que alerta de que esas cifras esconden una realidad aún mayor que queda fuera de los registros por la falta de denuncias.

El primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, prometió medidas legislativas contra los “crímenes de honor” tras ver el documental de esta temática con el que la cineasta Sharmeen Obaid Chinoy ganó este año su segundo Óscar, “A Girl in the River: The Price of Forgiveness“, aunque todavía no ha aprobado nuevas leyes al respecto.