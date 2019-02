Niños jugando con estufa provocaron incendio en edificio de El Bronx

NUEVA YORK – Cuatro bomberos resultaron heridos mientras apagaban un incendio ocasionado por niños jugando con una estufa en El Bronx el martes.

El fuego de cuatro alarmas comenzó, alrededor de las 12:30 p.m., en un edificio de dos pisos en la calle 235 Este con avenida Carpenter.

#FireMarshals: 4 alarm fire @ 636 E235 St in #Bronx today caused by children playing with fire on a stovetop. pic.twitter.com/swsxO6nvhU

— FDNY (@FDNY) 10 de agosto de 2016