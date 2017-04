Video: ¿Justin Bieber se portó mal con Luis Fonsi durante su show en Puerto Rico?

Algunos usuarios aseguran en redes que el canadiense tuvo una ‘rara’ actitud con el boricua

Justin Bieber invitó en su concierto de Puerto Rico a Luis Fonsi al escenario, sin embargo, algunos fanáticos aseguraron que el intérprete de ‘Sorry’ lo trató un poco mal.

Los cantantes colaboraron juntos en la canción “Despacito”, y en este show el canadiense invitó al ex de Adamari López a cantar al escenario, sin embargo, al parecer no interactuó con él, cortó la canción a la mitad y lo bajó del escenario sin micrófono.

Ante esta actitud Luis siempre se portó amable y hasta le agradeció al canadiense en su cuenta de Instagram que lo invitara a cantar.

Thanks for the invite to the show @justinbieber Fui a ver el show y termine arriba del escenario 😂😂 #Despacito #DespacitoRemix #VersionImprovisada #Choliseo

Sin embargo, con todo y sus casi 20 años de trayectoria musical, Fonsi se siente como un artista nuevo gracias al sencillo “Despacito”, en el que colaboró con Daddy Yankee y que Justin Bieber catapultó de manera sorpresiva al interpretarlo en español en un concierto en Puerto Rico.

Los números alrededor de la canción son estratosféricos y al boricua le han representado la oportunidad de acercarse al público del Viejo Mundo.

“Estoy recorriendo toda Europa por el éxito de ‘Despacito’, que está en el primer lugar en Suiza, Italia, Francia, España“.

“Es curioso porque, para ellos yo soy un artista nuevo. Acá mi música no ha sonado; tal vez ‘No Me Doy Por Vencido’ ha sonado un poco, pero no al nivel que está sonando ‘Despacito'”, compartió Fonsi, vía telefónica con Agencia Reforma, desde Suiza.

“Es esa energía de empezar de nuevo, visitar las estaciones de radio, conocer un público nuevo, firmar autógrafos a gente que nunca me había visto y sólo me conoce por una canción. Me mantiene los pies en la tierra“.

Con millones de reproducciones del video en Youtube, primeros lugares en Europa, EU y Latinoamérica, y encabezar la lista Hot Latin Songs de Billboard son algunos de los éxitos del corte.

MIRA AQUÍ EL VIDEO DE LA PRESENTACIÓN: