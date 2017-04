Cuba Gooding Sr. hallado muerto en un coche en Los Ángeles

El padre del famosos actor Cuba Gooding Jr. ha muerto a los 72 años y las autoridades barajan ya una posible causa de la muerte

El cantante de soul Cuba Gooding Sr. falleció este jueves a los 72 años en Los Ángeles. El cuerpo sin vida del padre del famoso actor de Hollywood, Cuba Gooding Jr., fue hallado desplomado sobre el volante de su Jaguar plateado en el Valle de San Fernando por los servicios de emergencia, que trataron sin éxito de reanimarle en ese mismo lugar.

Según la información obtenida por el portal TMZ, las autoridades y los bomberos que acudieron al West Ventura Boulevard -donde estaba detenido el vehículo- alrededor de la una del mediodía encontraron varias botellas de alcohol vacías en el interior, por lo que se baraja la hipótesis de una sobredosis como causa de la muerte.

Por el momento, el departamento de policía de Los Ángeles se ha negado a proporcionar detalles sobre lo sucedido más allá de para informar que no se baraja que se tratara de un homicidio.

Cuba Gooding Sr. era conocido principalmente por sus éxitos como cantante del grupo de los 70 The Main Ingredient, con quienes grabó temas como ‘Everybody Plays the Fool’ y ‘Just Don’t Want to Be Lonely’. El padre del oscarizado intérprete se casó con Shirley Gooding, la madre de sus cuatro retoños, en 1966, pero ambos pusieron punto final a su unión ocho años después. Sin embargo, en 1995 volvieron a darse el ‘sí quiero’ tras más de dos décadas separados.

A Cuba Sr. le sobreviven su esposa y sus cuatro hijos: Cuba Jr., Omar, Tommy y April.