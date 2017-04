Ricardo Arjona: Íntimo, simple, sonriente habla de ‘Circo Soledad’ y su intimidad

"Me reencuentro con el compositor desesperado de mis inicios casi poseído, con unas ganas de decir insoportables, y esto es algo que no me pasaba"

Simple, mucho más simple que sus palabras, con una sonrisa permanente en su rostro y un deseo enorme de tocar cada uno de los instrumentos que se encuentra a su paso, sea un piano o una guitarra, así nos recibió Ricardo Arjona.

El cantautor guatemalteco nos concedió una entrevista en donde no solo nos habló de ‘Circo Soledad’, su último álbum, sino que abrió su corazón para confesar, por primera vez, qué hizo con su primer disco. Nos habló del Arjona de entre casa que no conocemos, y de lo que significa que su hijo, Ricardo Jr. sea hoy su mano derecha en el trabajo.

Pregunta: Album nuevo, Reconocimiento a la Trayectoria de los Premios Billboard Latino, ¿tienes mucho para festejar?

Ricardo Arjona: La verdad que yo he escogido un camino, he sido un tipo muy testarudo, muy necio, muy aferrado a mis convicciones, y el hecho de que en ese camino tú te encuentres con reconocimientos como éste, te llenan de satisfacción y te emocionan… Pero la necedad, lo testarudo y la convicción no siempre tienen como objetivo este tipo de premios. Cuando la gente está demasiado pendiente de la fama o de los premios no los encuentra por ninguna parte, entonces el hecho de haber sido consecuente conmigo mismo durante todo este tiempo, que en el camino me encuentre un reconocimiento como este es muy emocionante.

P: Más allá del premio que te da Billboard, el reconocimiento para ti es haberte sido fiel a ti mismo…

RA: Yo creo que sí, porque es muy difícil, es enormemente difícil. Hay un ejercicio de adaptación al que esta industria obliga a uno desde que empiezas, y adaptarse a la industria es muy peligroso, porque es adaptarte a la moda, ser lo que quieren otros, y no lo que quieres tú, entonces te convierte en un músico, en un compositor que tiene que escribir de acuerdo a lo que la industria o la gente requiere, y no lo que tú quieres o sientes. A eso me refiero con ser testarudo, yo tengo que escribir lo que siento, lo que me hace emocionar a mí… Mucha gente no auguraba absolutamente nada conmigo, eso ha hecho que el proceso mío no sea fácil, jamas tuve nada fácil y quizás por eso fui asimilando las cosas que me fueron pasando buenas de una mejor manera, sin ponerme a levitar antes de tiempo.

P: ¿En algún momento claudicaste o tuviste que ceder?

RA: Empece siéndome infiel a mí mismo, ese fue el primer disco que yo hice, creo que fue una ventaja. Esta es una anécdota que no sabe mucha gente, no la sabe nadie creo. Lo logré recuperar hace aproximadamente cinco años, y lo recuperé para guardarlo para siempre, para que no se enterara nadie que existía, y entonces después de haber hecho ese disco que me hizo sufrir mucho a muy temprana edad, yo jure nunca más volver a hacerlo, y eso me puso en el camino más complicado de todos, el de hacer lo que yo creía que había que hacer, no el que la industria quería que yo hiciera. Lo que quiere decir que si a mí me hubiese llevado 2 años conseguirme una compañía de discos por esta necedad me costó 5.

El camino más duro, ya estando dentro de la compañía, es que si hubiese necesitado 3 meses para grabar un disco, a mí me costó 2 años porque yo quería hacer el disco de una manera. Todos los proceso fueron más largos, más difíciles, más complicados, pero al final del tiempo hace que uno se sienta muy bien por que uno siguió haciendo lo que realmente uno quería.

P: Y llega Circo Soledad, que tú lo defines como el mejor disco de tu carrera, ¿por qué ?

RA: Tiene muchos elemento que no pasaron antes, yo he repetido esa frase en muchos de los disco míos que la digo porque los tengo bien frescos… El mejor disco que uno escribió es el que tiene más a la mano, que lo has escuchado menos que los demás, que lo has cantado menos. Pero este disco, además de eso tiene connotaciones muy importantes entre ellas, que me reencuentra con el compositor desesperado de mis inicios casi poseído, con unas ganas de decir insoportables, y esto es algo que no me pasaba.

No quiere decir que todas las canciones que han habido en el camino no hayan tenido la naturalidad o la frescura que tiene que tener un tema, pero en este caso por alguna razón sucedió esto, y nunca había escrito tanto y en tan poco tiempo. La prisa es un enemigo de los proyectos buenos, a pesar de que es un proyecto hecho en tan corto tiempo no tuvo prisa un solo día, no hubo desesperación en el proceso, ni de composición, ni de producción. Tiene una frescura que muchas veces no tenía en otros porque no hubo tiempo de depurar, y depurar es malo, depurar en exceso es muy malo porque le estás cortando ciertas cosas que nacieron de una manera explosiva, creo que es la mejor manera de entregar las cosas que uno escribe.

P: ¿Cómo nace ‘Circo Soledad’, la canción?

RA: Yo diría que es el tema más sencillo de todo el álbum. Hace un poquito la crónica, el asunto es nada más administrar las palabras en el lugar donde creemos que es justo. Pero por ejemplo, ‘Circo Soledad’ es una fotografía de nuestra realidad, es echarle un vistazo a todo lo que está pasando, de prender la tele, ver las noticias, estar un poquito atento, y poner en una canción eso que estás viendo. Es más periodística que de inspiración. En medio de este circo surgen las demás canciones.

P: Vemos a tu hijo mayor, Ricardo Jr. muy pendiente de absolutamente todo, ¿cómo es trabajar en familia?

RA: Es difícil, es más difícil para él que para mí, es un poquito complicado pero da resultado porque por ejemplo, en Ricardo yo tengo a él como persona. Lo único que yo puedo reclamarme a veces es que hablemos un poquito más de mi trabajo que de nuestra relación como tal, eso es uno de los bemoles de esta historia… Me preocupo por eso. Interesante que un día podamos hablar de cualquier otra bobería que no tenga nada que ver con esto para no golpear la sangre, y seguir teniendo la misma comunicación que tuvimos siempre. Ahí esta lo más difícil de todo.

P: ¿Te emociona verlo tan profesional?

RA: Sí, sin duda. Yo ajeno a las cosas que pasan en mi carrera, que yo creo que las más grandes emociones yo me las llevo por cosas que tiene que ver con la parte mía personal. No soy un tipo que se crea mucho la película que pasa alrededor que esto. Yo creo mucho en mi trabajo, en mi canciones, pero lo que hay alrededor: toda la parafernalia de cosas y protocolos no termino creyéndomelo mucho, lo tengo bastante claro, y yo sé que al final del día soy el tipo que entra a mi casa y se despoja de todas estas cosas, y soy una persona normal.

P: ¿Cómo es Arjona normal?

RA: Es tremendamente básico, muy básico. Yo creo que para mí la parte más importante de esto es justamente no creerme nada de lo que pasa, entonces en el escenario soy un tipo, pero en mi casa soy otro que cuando estoy trato de estar la mayor cantidad de tiempo que no logro estar cuando estoy fuera. Pero muy normal, no me llevo este personaje a la casa, es terrible, sería terrible.

Feliz cumpleaños a mi mejor amigo. Cualquier parecido es mera casualidad. Te quiero hijo. @ricardoarjonav Una publicación compartida de Ricardo Arjona ® (@ricardoarjona) el 20 de Abr de 2017 a la(s) 9:24 PDT