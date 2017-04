¿Será posible desconectarse de los problemas?

Si es posible organizarse para disfrutar cada momento y etapa de la vida

Comenzando con los dispositivos electrónicos como el teléfono celular, pareciera que hoy en día estamos conectados a todo.

Dependemos tanto de la tecnología que creo que la mayoría de nosotros no nos podemos llegar a imaginar un mundo donde no existiera ese aparatito al que llamamos teléfono inteligente.

Sin embargo, esto nos trae a la siguiente pregunta: si es tan difícil desconectarnos de un aparato móvil, ¿qué tal desconectarnos de la realidad?¿Desconectarnos del día a día en el trabajo para enfocarnos, por ejemplo, en la familia?

El otro día llegué a casa y aunque ya estaba sentada en el sofá de la sala, no podía dejar de pensar en las cosas que salieron bien durante el día, en las que podía mejorar, y en las que, de plano, no repetiría.

Me puse a analizar y a darle vueltas al asunto hasta que de repente, vi mi reloj y me di cuenta que ya habían pasado más de dos horas. Mi reacción fue mirar por la ventana y también caí en cuenta que ya el sol se había escondido y que la noche estaba llegando. En pocas palabras, se me había ido el tiempo sin hacer o resolver nada.

Un buen amigo tuvo estas sugerencias a la hora de querer desconectarse. A mí me han funcionado, ojalá que a ti también.

Habla contigo misma/o:

Pedimos consejos por todas partes; le marcamos a un amigo y/o hasta buscamos información en internet tratando de encontrar una solución a nuestros problemas. Olvidamos que nadie en este mundo nos conoce mejor que nosotros mismos. Al mismo tiempo, olvidamos que contigo mismo debes ser muy honesto. Trata de pensar en tus problemas como si fueran de alguien más, y piensa, ¿“qué consejo le darías tu a otra persona?”

Escribe acerca de tus proyectos:

Funciona de maravilla. ¿Te levantas a la media noche y se te ocurre una idea que ya no te deja dormir? Escríbela. Los expertos en estilo de vida recomiendan con frecuencia que tengamos una lista con apuntes de planes, objetivos y cosas que queramos implementar en nuestras vidas. Entre más organizados, mejor.

Valora lo que tienes:

En ocasiones nos enfocamos tanto en lo que nos falta, que nos olvidamos la gran cantidad de cosas que tenemos en la vida y que no valoramos.

Si quieres mejorar tu condición laboral, empieza por agradecer por el trabajo, por más que no te guste, que tienes ahora y que te da el dinero para pagar tus gastos. Si quieres mejorar la relación que tienes con tu pareja, pues comienza por agradecer por esa persona que está a tu lado incondicionalmente.

Si me preguntan si es posible desconectarse o no, creo que la respuesta más adecuada es si, es posible organizarse para disfrutar cada momento y etapa de la vida.

Espero tus comentarios,

Carolina Sarassa

@CarolinaSarassa