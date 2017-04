Aparece el testamento de Juan Gabriel: Aquí todo lo que dice

"Hay una prueba determinante que podría hacer que se invalide ese testamento"

Siguiendo con su serie de exclusivas de Juan Gabriel que ha conseguido después de su muerte, Borja Voces se anotó una nueva para ‘Primer Impacto’. Este martes logró un hecho histórico: revelar el testamento de ‘El Divo de Juárez’ que con tanto recelo guardó su hijo y manager, Iván Aguilera Salas.

Luego de que rompiera con la noticia en el programa de la tarde de Univision, hablamos con el periodista español, quien nos dio más detalles sobre lo que dice el testamento, cómo lo consiguió y las pruebas que encontró que podría anular el documento.

Pregunta: A dos días que un juez de Florida tenga en sus manos el testamento de Juan Gabriel, tú lo consigues en exclusiva, ¿cómo llegaste a él?

Borja Voces: Este ha sido la investigación en la que más tiempo llevo trabajando desde que muriera ‘El Divo de Juárez’. el público vio que el trabajo que estoy haciendo es serio, profesional y fueron aportando datos. Yo lo que me he dado cuenta es que la gente quiere conocer qué hay detrás, conocer la verdad en esta repartición de la herencia. En este caso concreto Iván y sus abogados decían que no lo querían mostrar, de hecho un juez de la Florida los citó a todos los hijos para este miércoles para abrir el testamento… Lo que no sabíamos como medios de comunicación es que ya se había presentado en una corte.

P: ¿Cuándo y por qué?

BV: Iván quería vender una gran finca de muchas hectáreas que tienen Juan Gabriel en Santa Fé, quien va a comprarle le dicen que necesitan ver el testamento en donde dice que Iván es el heredero universal… Y por eso los abogados someten el testamento en la corte para que tenga validez en los Estados Unidos. A mí alguien me avisa, yo miro la información y me encuentro con ese testamento. Pero hay una prueba determinante que podría hacer que se invalide ese testamento.

P: ¿De qué prueba hablas?

BV: Yo he tenido acceso a muchos documentos de Juan Gabriel que he investigado, que me han ido pasando información y en muchos de ellos he visto datos personales como el pasaporte… Cuando yo veo el testamento me doy cuenta que el pasaporte que utilizan para identificar a Juan Gabriel, no es el mismo con el que estoy familiarizado y es con el que estuvo haciendo los últimos contratos, como por ejemplo, el que firmó con el promotor con su última gira de México, que no se pudo concretar porque falleció. Me doy cuenta que ese pasaporte no coincide con el pasaporte del testamento, me pongo a ver los archivos y me encuentro que hay otro pasaporte con la fecha de expedición posterior al primero, pero que entra dentro de la fecha cuando él firmó el testamento.

Es decir, que ellos utilizaron un pasaporte de Juan Gabriel que él había denunciado o por pérdida o por robo. El gobierno mexicano le expidió un pasaporte en febrero, y él firmó el testamento en junio con el viejo, con lo cual Juan Gabriel para identificarse tendría que haber utilizado el nuevo pasaporte y no el antiguo.

P: Tú que tienes en tu archivo tantas firmas de Juan Gabriel, ¿coincide con la del testamento?

BV: En el estado de Quintana Roo no es obligatorio que el testatario firme el testamento en las páginas del testamento, y tampoco es necesario ni obligado que haya testigos, por eso en el testamento que yo presento está la firma del notario público de Quintana Roo que certifica que ese es el testamento de Alberto Aguilera Valadez. Si quisiéramos certificar el testamento tendríamos que irnos al libro del notario, y ahí sí tendría que estar la firma de Juan Gabriel, pero como no es algo que deba mostrar, salvo que se lo pida un juez, no lo he hecho.

P: ¿Qué dice el testamento?

BV: Declara y testifica que este es su primer testamento, algo que contradice directamente con todas las entrevistas que hemos realizado, por ejemplo a Yolandita, quien fue su asistente personal. Ella ha declarado que vio como Juan Gabriel hizo un testamento con sus abogados en Las Vegas. En este que poseo dice que solamente ha presentado en su vida un testamento, declara heredero universal de todos sus bienes a Iván. Dice que si Iván no pudiera, no quisera o no se sintiera capacitado para heredar todos los bienes sería por orden cronológico de todos sus hijos quien sí lo haría. Es decir, irían Joan, Hans y después a Jean.

Certifica que el albacea de todos sus bienes es Guillermo Pous, si él no pudiera aceptar el cargo sería por orden cronológico sus hijos. Ahí en ese testamento testifica que es soltero y que solo tiene cuatro hijos de apellido Aguilera-Salas, en ningún momento habla de algo que ya se ha comprobando a nivel legal, como son las partidas de nacimiento y también genéticamente él tenía a dos hijos más: Luis Alberto y a Joao que además de reconocer, mantuvo y cuidó.

P: Con esta exclusiva en tus manos, ¿te comunicaste con Iván para saber su parecer o el de sus hermanos?

BV: Yo he intentado comunicarme desde el primer día que he sacado la primera nota de Luis Alberto Aguilera, he intentado comunicarme con él, me ha sido imposible, y he intentado por medio de su publicista, el señor Miguel Verduzco, el cual está totalmente obstinado en que yo estoy destruyendo y tengo una fijación en contra, y que por supuesto no me va a dar ninguna entrevista. Todas las exclusivas que he sacado de Juan Gabriel lo he llamado para tener su versión o bien por e-mail y la respuesta es nula, jamás me han contestado.

P: ¿Qué opinas de esa acusación que te hace Verduzco?

BV: Yo no tengo ningún interés ni por una parte ni por la otra, yo soy un periodista que intento buscar la verdad, que me llegan evidencias contundentes y que hay que revelar. Primero porque es un persona público muy importante, y lo segundo porque creo que hay en juego muchas vidas de muchas personas, y que es un tema que está candente y que sigue generando mucha controversia en la sociedad, porque era una leyenda para el pueblo mexicano y el pueblo hispano. En todos mis reportajes voy a preguntar a abogados externos para que me den su opinión como abogados externos que conocen las leyes, yo nunca emito juicio de valor u opinión.

P: De acuerdo a todo los elementos que tienes: testamento, pasaportes… ¿Qué te han dicho los abogados que consultaste?

BV: En el caso de que el testamento se anulara todos los bienes volverían al nombre de Alberto Aguilera Valadez, y entonces los bienes se repartirían entre todos los herederos y todos los hijos que han sido reconocidos por el señor Alberto Aguilera: los cuatro Aguilera -Salas, Luis Alberto y Joao.