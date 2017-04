El Diario premia a 20 “Mujeres Destacadas” que dejan huella en Nueva York

Con el galardón “Mujeres Destacadas 2017”, este medio volvió a resaltar el impacto positivo que las hispanas tienen en la sociedad y su entorno

Las áreas en las que se destacan las mujeres latinas de Nueva York, y de todo el área tri-estatal, son tan diversas como sus pasiones, sus orígenes y sus anhelos. Una vez más, El Diario celebró el liderazgo con que las latinas han logrado destacarse en ámbitos tan variados como la física y la neurología hasta la administración de empresas, las comunicaciones y la moda. En una nueva gala del premio “Mujeres destacadas”, El Diario quiso resaltar la magnitud y la perseverancia del aporte que estas 20 hispanas realizan a la sociedad y a sus propias comunidades.

“Mujeres destacadas” es una tradición que comenzó hace 22 años y que este medio ha querido continuar como parte de su compromiso con la comunidad latina. Para Gabriel Dantur, presidente y gerente general de ImpreMedia—empresa que publica El Diario—este premio se alinea con el objetivo del períodico que es informar a los hispanos. “Nos permite comunicar modelos a seguir y esa es una manera de servir a nuestra comunidad”, afirmó.

Carmen Villavicencio, directora ejecutiva de El Diario, agregó que ahora más que nunca es importante subrayar el liderazgo de la mujer latina. “Vemos que cada día rompe barreras, pero creemos que todavía es necesario dar ese gran salto de estar en la mesa donde se toman las decisiones”, puntualizó. “Este grupo de mujeres nos están llevando en la dirección correcta para lograr un objetivo común que es la equidad”.

Para las mujeres que recibieron el galardón, no sólo se trata de un reconocimiento individual sino que además implica valorar la labor de todas las hispanas líderes. “Al recibir este premio estoy representando a todas las mujeres y eso me pone muy orgullosa”, dijo Natalia Méndez, una de las galardonadas. “Los trabajos que individualmente hacemos los podemos compartir en grande”.

El evento se llevó a cabo en The Harvard Club of New York City, en Midtown Manhattan, patrocinado por los productos Goya Foods. La conducción de la ceremonia estuvo a cargo de la destacada periodista Merijoel Durán, presentadora matutina de Noticias Univisión 41 Al Despertar. Durán sobresale en el mundo de las comunicaciones y ha recibido numerosos galardones, entre ellos los otorgados por la Academia Nacional de Televisión, Arte y Ciencias (NATAS). Además, fue una “mujer destacada” en 2000.

La gala contó también con la participación de Rossana Rosado, Secretaria de Estado de Nueva York y publisher emeritus de El Diario. Rosado es una pieza clave en la tradición en que se ha convertido el premio “Mujeres destacadas” porque fue una de las fundadoras del galardón hace más de dos décadas.

“Estoy agradecida porque han mantenido este evento vivo”, afirmó Rosado. “Necesitamos celebrar a las mujeres porque ellas representan nuestro futuro”, concluyó.

Estas son las “Mujeres destacadas 2017”

Deborah Berebichez. Física, científica de datos y conductora de TV – Metis

Judith Bluvstein. Neuróloga y profesora asociada de neurología – NYU Langone Medical Center

Nicole Chayet Singer. Gerente senior de comunicaciones – New York City Football Club

Claudia Espinosa. Fundadora y directora – L.O.V.E.

Ivis Febus-Sampayo. Directora senior de programas – SHARE

Fany Gerson. Chef pastelera y propietaria – La Newyorkina y Dough Doughnuts

Fanny Guadalupe. Directora – Sisa Pakari Centro Cultural y Laboral

Sandra Harris. Asistente de la vicepresidencia – Oficina de Relaciones con el Gobierno y la Comunidad de Columbia University Medical Center

Ruth Hernández. Corresponsal en Nueva York – EFE, Agencia Española de Noticias

Cristina Marulanda. Diseñadora y consultora de moda – Letica/ Dress Me Chic/ Cristalle

Natalia Méndez. Propietaria – Restaurante La Morada

María Isabel Nieto. Cónsul general central de Colombia en Nueva York

Ramona Ortega. Fundadora y presidenta – Mi Dinero Mi Futuro

María Luisa Pineda. Co-fundadora y presidenta – Envisagenics

Kim Ramos. Subsecretaria de relaciones intergubernamentales – Oficina del Presidente de la Asamblea Estatal de Nueva York

Angy Rivera. Activista – New York State Youth Leadership Council

Cynthia Rosario. Fundadora y directora – Heketi Community Charter School

Elaine Ruiz López. Directora ejecutiva- International Leadership Charter High School

Marta L. Tellado. Presidenta y Directora ejecutiva – Consumer Reports

Lourdes Zapata. Directora ejecutiva – División de Desarrollo de Negocios de Minorías y Mujeres – Empire State Development