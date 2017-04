Edith González reaparece sin peluca en una entrega de premios

#aboutlastnight✨ #premiosluminus2017 #cinemexicano @fernandorodriguezdesign @pinedacovalin #solidaridadaniñosconcancer #solidaridadamujeresconcancer #jugar #vivir #amar #siyopuedotupuedes #elpoderestadentrodeti 🙌🏻✌🏻#fuerzafuria💪 #felizdiaescuincles🎈💙#felizdiadelniño😋

A post shared by Edith Gonzalez Lazo (@edithgonzalezmx1) on Apr 28, 2017 at 7:48am PDT