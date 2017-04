Cada quien tiene sus propias razones para asistir a la Marcha del 1 de Mayo

Durante todo el día habrá varias manifestaciones, pero a las 5 de la tarde se espera agrupar a unas 50,000 personas en Foley Square, en la concentración general

Este lunes 1 de Mayo, centenares de organizaciones de Nueva York y otras a nivel nacional están convocando a una marcha para gritarle a la Casa Blanca que la Gran Manzana apoya a los millones de trabajadores indocumentados que hay y que se opone a las políticas anti-inmigrantes del gobierno de Trump.

A través de diferentes protestas, que comenzarán a las 2 de la tarde en sitios como Bryant Park, Columbus Circle, Herald Square, Madison Square Park, Rockefeller Center, El toro de Wall Street y Grand Central, y que terminarán con una masiva concentración a las 5:00 de la tarde en Foley Square, inmigrantes, trabajadores, activistas, líderes comunales, y manifestantes que rechazan el proceder de la actual administración federal, se unirán para gritar “No más” y dejar claro que “es mejor construir puentes y no muros”.

La dominicana Modesta Toribio, quien hasta hace unos años se desempeñaba como maestra de escuela en un barrio humilde de la ciudad de Santiago, en su país, ya está lista para levantar su voz el lunes.

“Queremos salir a la calle para ser escuchados y para mostrar el valor económico que proveemos día a día y que están queriendo ignorar. Esa es mi motivación y demostrar que estamos unidos y que vamos a resistir y seguir luchando por más beneficios para los trabajadores y una reforma migratoria”, comentó la madre de familia, quien además es activista de la organización Make the Road Nueva York.

“Yo llegué acá en el 2001 y hace varios años lidero una campaña contra robo de salarios y organicé a trabajadores de carwash con los que hemos logrado cinco victorias”, comenta la dominicana, quien además tiene una motivación personal para protestar. “La idea mía es que mis hijos no tengan que vivir lo que yo he visto. No quiero que crezcan viendo este ataque y discriminación y por eso debemos unirnos para mostrar mucho más de lo que hemos mostrado”, agregó, recordando una anécdota que marcó su vida.

“Cuando tenía 9 años y vivía en República Dominicana, nos decían que cada vez que viéramos a un haitiano saliéramos corriendo porque eran malos y comían gente, y un día no corrí sino que le compré una paleta a uno de ellos que vendía, y no solo me di cuenta que no comían gente, sino que entendí que todos luchamos en este mundo para sacar a las familias adelante y que todos somos iguales”, dijo.

El hondureño Henry Rivera, del grupo Brandworkers, también está listo para protestar el 1 de Mayo y tiene claro que lo hace por reivindicar los derechos de los trabajadores y para que sus dos hijitas entiendan que en momentos difíciles como el que atraviesa, sin tener trabajo, hay que defender los derechos.

“Los trabajadores tenemos que permanecer unidos y seguir con fuerza en este lucha contra el gobierno de Trump, porque es la única manera de que nos den el valor que tenemos”, dijo el inmigrante de 29 años, quien llegó a Nueva York cuando tenía 18.

Y a sus 67 años, la colombiana Maruja García, no quiere que llegue el 1 de Mayo sin decir “aquí estamos y de aquí no nos vamos”.

“Yo tengo mis papeles, pero tengo familiares, amigos y conocidos que son indocumentados, porque nadie es ilegal, y eso es suficiente para salir a protestar”, comentó la abuelita. “Este lunes todos tenemos que ir a gritar a ver si el sordo de Trump por fin escucha, pero los que podemos votar, tenemos que hacernos sentir también en las elecciones, porque aquí mandamos todos y no solo el prepotente ese del peluquín”, concluyó.