Miss Bumbum se ‘burla’ del trasero de Kim Kardashian

Pessoal dia 05 nas bancas de Portugal e logo logo minha festa no Brasil! #missbumbumbrasil #cacauoliver #playboy #portugal🇵🇹 Versão 1 da minha capa da Playboy de Portugal 🐰😍🐰 Obs: Quem curti esta foto e marca 3 amigos estará concorrendo a minha revista autografada. E se for em São Paulo estarei entregando pessoalmente rs Ah e galerinha de Portugal que comprarem a minha revista, tirem uma selfie q estarei postando aqui 😋😙

A post shared by Miss bumbum Brasil 2016 (@erikacanella) on May 2, 2017 at 4:53am PDT