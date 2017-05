BuenosDíasNYC: Jazz in the City

Sumérgete en la música que ayudó a construir y le dio su propia banda sonora a Nueva York. “Jazz In The City: The New York Connection” se presenta hoy en The Duplex Cabaret, dentro de lo que sus organizadores llaman “The Village Sessions”.

Este tributo a la música comienza a las 7:00pm, conducido por el historiador Charles R. Hale, quien traslada a la audiencia a través del tiempo con anécdotas y memorias sobre los artistas que convirtieron a la Gran Manzana en la capital del jazz.

El programa incluye la presentación del cantante y pianista David Raleigh con su trío (Tony Cafora en el saxo, Danny Weller en el bajo y Daniel Glass en la percusión).

Jueves primaveral. Tendremos un día parcialmente soleado, con máximas de 63° F durante el día y probabilidades de lluvia y mínimas en la noche de 50° F.



El PATH funciona normal según la Autoridad de Puertos de NY y NJ. El resto de los trenes están funcionando regularmente.

Las reglas de estacionamiento alterno #NYCASP y los parquímetros están activos.

Los fondos incluidos dentro del presupuesto de la Ciudad de Nueva York para defenderá a los inmigrantes que enfrentan una deportación han originado un enfrentamiento entre el Alcalde Bill de Blasio y presidenta del Concejo Municipal, Melissa Mark-Viverito. Entérate que provocó esta controversia.

Siguiendo con noticias locales, los taxistas amarillos están denunciando que los servicios usan apps está acabando con su negocio. Te contamos las acciones legales que planean tomar contra la Ciudad.

La sensación de los Yankees, Aaron Judge, ya es el líder jonronero de las Grandes Ligas. Busca los detalles en nuestra sección de Deportes.

En entretenimiento: Héctor ‘El Torito’ Acosta nos reveló que quiere cantar rancheras y nos cuenta qué prepara para su concierto en el United Palace

Y como cada jueves, en nuestra agenda de eventos culturales y musicales te traemos las mejores opciones para disfrutar del fin de semana.

