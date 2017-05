Un masaje, el culpable de la derrota de Chávez Jr.

Nacho Beristáin, entrenador del sinaloense, aseguró que su pupilo se sometió a una técnica de relajación dos horas antes del combate sin su autorización

Luego de la paliza recibida por parte de Saúl “Canelo” Álvarez, tanto Julio César Chávez Jr. como su padre, Julio César Chávez, atribuyeron a la baja de peso la derrota sufrida el sábado pasado, en la pelea celebrada en Las Vegas, pues esto mermó el rendimiento del “Hijo de la leyenda” arriba del cuadrilátero.

Días después, el entrenador de Chávez Jr., Nacho Beristáin, rompió el silenció y concedió una entrevista a Carmen Aristegui, a quien comentó que la derrota de su pupilo se la atribuye, en gran medida, a un masaje al que se sometió un par de horas antes del combate.

“Me dio mucho coraje (el masaje)… Si algo sucedió extra fue un masaje que le dieron, faltando dos horas para la pelea… Él está perfectamente bien, pero me dicen que llegó una persona que siempre anda con él, me parece que es preparador físico y le dieron un masaje”, dijo.

Asimismo, Beristaín aceptó que “Canelo”ganó bien y superó al “Jr.”, pero también le sorprendió la forma en como este se plantó arriba del ring, pues trabajaron por más de dos meses con mucha intensidad, asegurando que también le faltó enfocarse a la pelea.

“Él no está acostumbrado a ese tipo de boxeo, él pelea, él tira golpes y es muy resistente pero a la defensiva deja mucho qué desear… No prestó mucha atención (Chávez Jr.), él quería llegar y pelear. No es posible ganar una pelea solo con fuerza”, indicó el entrenador.