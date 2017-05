Protagonista de ‘Guerra de Ídolos’ reacciona al fracaso en Telemundo

La telenovela musical fue removida de su horario sorpresivamente

Telemundo tomó a todos por sorpresa cuando anunció que “Guerra de ídolos” salía de su barra nocturna y a partir de esta semana se transmitiría los sábados a las 9pm/8c.

La decisión de última hora no solo sacó de onda a los seguidores de la telenovela, si no también a los actores que protagonizan el drama.

Alberto Guerra, que es uno de los actores principales en la serie, fue abordado por el programa Formula Espectacular y reaccionó a la repentina decisión de la cadena.

“En ese tipo de cosas, de ratings, de barras, de cómo les va, están habiendo muchos cambios, a mí no me afecta; yo me siento bastante orgulloso de lo que hicimos en ‘Guerra de ídolos’, que todos los cambios siempre llevan un nivel de riesgo”, dijo.

“Guerra de ídolos” a penas tenía 2 semanas de transmisión pero aparentemente la cadena no estaba muy contenta con los resultados de audiencia.