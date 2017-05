Sobrevivientes de abuso sexual instan a la Legislatura a aprobar la Ley de Víctimas Infantiles

Nueva York es actualmente uno de los cuatro únicos estados del país que impone un estricto límite de prescripción de cinco años para estos delitos

NUEVA YORK.- Cuando apenas faltan 18 días para que concluya el periodo de sesiones de la legislatura estatal, una coalición que agrupa a los sobrevivientes de abusos sexuales durante la infancia, líderes de la fe, defensores de los derechos civiles, instó ayer a los legisladores que aprueben la Ley de Víctimas Infantiles (CVA), la legislación que levantaría el estatuto de prescripción de 5 años, como límite para presentar un juicio sobre agresión sexual infantil.

Bajo la ley vigente, Nueva York vuelve a victimizar a los niños que han sido violados, abusados ​​y robados de su derecho a alcanzar justicia, si el caso supera ese límite, resume la coalición.

Este martes, los sobrevivientes de abusos sexuales en la infancia, líderes de la fe, activistas pro derechos civiles, junto a la asambleísta Linda Rosenthal y el senador Brad Hoylman, instaron a los legisladores de Albany que aumenten el acceso a la justicia para los supervivientes de abuso sexual infantil.

El proyecto de ley CVA ha sido presentado cada año durante los últimos 10 años, pero ganó un nuevo impulso en enero, cuando el gobernador Andrew Cuomo, en su discurso sobre la situación del estado, dijo que dará prioridad a esa legislación.

“Estos sobrevivientes merecen justicia, simple y llanamente. Dar a las víctimas la oportunidad de avanzar en sus demandas ante los tribunales es lo correcto y pido a la Legislatura que se una a mí y apruebe esta medida de una vez por todas”, declaró Cuomo.

De acuerdo a cifras proporcionadas por los patrocinadores de la CVA, cada año, unos 40,000 niños son víctimas de abusos sexuales en el estado de Nueva York, uno de cada cuatro son mujeres y uno de cada seis son hombres. Sin embargo, Nueva York es uno de los cuatro únicos estados de la nación que impone límites tan estrictos que impiden a los supervivientes buscar sanciones civiles o penales contra sus abusadores después de la edad de 23 años.

“Mi abuso me hizo sentir aislada de la sociedad. Me sentía impotente y sola por mi trauma hasta que fue demasiado tarde para presentar cargos. Los legisladores le están fallando sus comunidades, mientras que los delincuentes sexuales continúan disfrutando de estas lagunas legales y explotando a jóvenes inocentes. Debemos aprobar la Ley de Víctimas Infantiles hoy”, dijo Kat Sullivan, quien fue abusada en la escuela Emma Willard en Troy -una ciudad al noreste de Nueva York- por su entrenador de fútbol.

“Como niño que era, no poseía la madurez ni la habilidad de entender que me habían traumatizado profundamente las acciones de mi abusador ni tenía el vocabulario para expresar adecuadamente el daño que me había infligido. Sentimientos de depresión, una creencia de que el mundo era inseguro y pensamientos de suicidio se convirtieron en una parte de mi vida cotidiana. Sanar estas profundas heridas sembradas es un camino largo y tortuoso y simplemente toma tiempo y es por eso que el estatuto de limitaciones debe ser planteado en el estado de Nueva York”, dijo Thomas Travers quien fue abusado en Buffalo, Nueva York por un sacerdote.

“Es hora de que los legisladores de Albany aborden el tema del abuso sexual infantil y aprueben la Ley de Víctimas del Niño (CVA). Los legisladores de Albany deben actuar ahora y dejar de evadir la cuestión del abuso sexual infantil. Soy una superviviente de abuso sexual infantil y merezco acceso al sistema legal”, dijo Bridie Farrell, quien fue abusada en Saratoga Springs, Nueva York por su compañera de equipo cuando era miembro del equipo de patinaje de velocidad.

“Agradecemos al gobernador Cuomo por su liderazgo y apoyo, pero también es imperativo que él presente el texto de la ley CVA. Ya es hora de que establezcamos un nuevo legado en Nueva York para proteger a los niños y garantizar la justicia”, dijo Steve Jiménez, quien fue abusado en Brooklyn, por un profesor en una escuela católica.

“Durante mis veinticinco años como detective, manejé cientos de investigaciones de niños explotados que involucraron pornografía infantil, seducción en línea y sextorsión. Pero debido al estricto estatuto de las limitaciones, tuve que decir repetidamente a las víctimas que no había nada que el sistema legal pudiera hacer por ellas. Como un oficial de policía jubilado, ex miembro de la Fuerza de Tarea Contra la Explotación Infantil de Long Island del FBI, y padre, estoy pidiendo a los legisladores de Albany que eliminen el estatuto de limitaciones de una vez por todas”, dijo Rory Forrestal, un oficial retirado del Condado de Suffolk.

La CVA eliminaría la ley de prescripción civil y penal, creará una “ventana” civil retrospectiva de un año para los supervivientes mayores de 23 años y eliminará la notificación de 90 días de reclamación de las instituciones públicas que actualmente ayudan a protegerlos de la responsabilidad civil.