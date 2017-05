Video: Así fue la agresión a Brenda Zambrano, integrante de ‘Acapulco Shore’

La chica publicó varios videos para enseñar las heridas con el rostro ensangrentado

Brenda Zambrano, del reality Acapulco Shore, denunció que fue agredida por otra mujer, quien le rompió una copa en el rostro, en el club Kiss de Cancún.

“Se supone que es un antro de prestigio. No porque traiga copas de más, eso no quiere decir que yo tenga la culpa. No porque sea figura pública tengo que aguantar estas humillaciones.

“Aparte un tipo de seguridad agarró mi celular y quiso borrar los videos“, afirmó Zambrano en un video de Facebook, donde luce ensangrentada.

En un clip publicado después, la integrante del programa de MTV dijo que ya estaba recibiendo ayuda por parte de paramédicos.

“Pueden checar las cámaras del seguridad del lugar, yo no hice nada para que se pasaran de lanza así“, afirma.

Luego, la estrella de televisión expresó su intención de ir a la Cruz Roja para recibir suturas, con la intención de recibir mayor atención del Ministerio Público.

“Yo no sé en qué México vivimos, pero esto es un asco, esto no se vale ni aquí ni en China“, declaró.