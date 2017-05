Esta es la primera palabra que piensan los americanos cuando escuchan “Trump”

La reconocida agencia encuestadora del Quinnipac University acaba de publicar su último sondeo sobre el nivel de aprobación del presidente Trump. Las noticias no son buenas.

A la pregunta inicial: ¿Cuál es la primera palabra que se le viene a la mente cuando escucha Trump?

La mayoría de los encuestados respondieron: “idiota”, le siguieron “incompetente” y en tercer lugar “mentiroso”. Según los resultados de la encuesta esas tres palabras encapsulan la percepción actual de Trump por parte de los votantes en Estados Unidos.

Quinnipiac poll asked respondents the first word that came to mind when they think of Trump. “Idiot” was No. 1 word. https://t.co/zLU4QLYF5Q pic.twitter.com/1WSbegSCOE

— Hunter Schwarz (@hunterschwarz) May 10, 2017