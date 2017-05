Video: ¿’Despacito’ contiene mensajes diabólicos subliminales?

La canción de Daddy Yankee y Luis Fonsi sigue dando de que hablar

Así como se dijo que al reproducir canciones de The Beatles al revés se escuchaban mensajes dedicados al demonio, ahora Luis Fonsi y Daddy Yankee y su canción “Despacito” han iniciado la polémica.

En un video que circula en redes sociales se asegura que al reproducir esa canción al revés se escuchan mensajes subliminales y otros dedicados al demonio, lo que podría ser la razón del éxito de esta melodía, para la que, incluso Justin Bieber ha colaborado.

“El demonio está en mi canción y en mi sonido”, “él es el Dios”, “demonio”, “Belcebú”, son algunas de las frases que, supuestamente, se escuchan en la canción “Despacito” de Luis Fonsi y el reguetonero Daddy Yankee.

Incluso se señala en el video subido por el canal ZDI que hay mensajes en inglés como: “Demon is in my theme and my sound (el demonio está en mi canción y en mi sonido)”.

En la versión en la que colaboró el canadiense Justin Bieber, también se escucha la frase en inglés: “He is the God”, la cual, se dice en el video, hace referencia a Satanás.

De acuerdo con el video, no sólo la melodía tiene este tipo de mensajes, sino que en la grabación de ésta también hay referencias al demonio, como un cuadro que, se presume, es la figura del demonio.

En otro cuadro de un cuarto en el que se desarrolla una fiesta se dice que se observa un rostro terrorífico.

Todo esto, se dice en el video, ha provocado el éxito y la fama de Luis Fonsi y su canción “Despacito”.