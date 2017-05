UFC 2011: “El Pantera” Rodríguez va por Frankie Edgar y una pelea de campeonato

El peleador mexicano dice que ya demostró que no es una broma y que va por el título de peso pluma

Yair “Pantera” Rodríguez reconoce que las puertas del título del UFC están muy cerca.

El peleador mexicano se ufana al decir que ya demostró que no es una broma, y que es un serio candidato para ceñirse el cetro Pluma.

El chihuahuense enfrentará este sábado por la noche al ex monarca y experimentado Frankie Edgar en al UFC 2011 que se llevará en Dallas, Texas.

“Ya esperaba una pelea de esta magnitud, una pelea que me pusiera en puerta por el título. Le he demostrado a la gente que no soy una una broma, que le echo ganas”, expresó joven de 24 años de edad.

Rodríguez apuntó que la pelea más importante de su carrera es la que tiene siempre enfrente, y la de Frankie tiene doble dosis de relevancia, pues no espera otra cosa después de este combate más que el chance por el fajín.

Yair tiene una marca en Artes Marciales Mixtas (AMM) de 10-1, y lleva una racha de 6-0 en el UFC, desde que hizo su debut en la empresa UFC en noviembre de 2014 en la edición 180 que se hizo en la Ciudad de México, y Yair poco a poco se ha ganado el respeto de peleadores y aficionados.

“Creo que en todas las peleas traemos una estrategia, pero siempre llegamos al día de la pelea y me dicen ‘sal a hacer lo que sabes’, así que veremos qué pasa en la pelea contra Frankie. Vamos pelea por pelea.

“Es uno de los campamentos más duros que he tenido a la fecha, es un rival fuerte, fue campeón, el dos del mundo, y creo que estoy listo, me siento bien”, expresó.

El “Pantera” viene de noquear en el segundo asalto, en enero pasado en Phoenix, al experimentado B.J. Penn.