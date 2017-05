Emboscan a dos a balazos en Queens en pleno Día de la Madre

Un sujeto los esperaba en su auto y les disparó a quemarropa

Dos hombres fueron atacados a balazos durante una emboscada en Queens alrededor de las 8:30 a.m., aseguraron fuentes policiales a The New York Post.

El sospechoso aparentemente esperó en un automóvil hasta que vio a las dos víctimas salir de otro auto estacionado cerca de la esquina de la calle 227 y la 144, se acercó y les disparó.

“Fue una emboscada… El tirador esperó a que las dos víctimas salieran de su auto y disparó“, aseguró la fuente de la NYPD.

Ambos hombres fueron trasladados al hospital de Jamaica, donde su estado fue reportado como crítico, mientras el culpable escapó.

Un vecino dijo que la Policía revisa un video que tomó, ya que pudo haber tomado al sospechoso y ayudar a las autoridades a detenerlo.