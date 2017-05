¡Piénsalo antes de prestar tu MetroCard! Podrías ir preso

Por otro lado, más de 30,000 personas han sido detenidas este año por la Policía por saltar el torniquete

NUEVA YORK – Hace unos meses, cuando se dirigía a su trabajo, Ricardo García quiso ser un “buen samaritano” ayudando a entrar al Subway a un joven que no tenía dinero para pagar la MetroCard en la estación de Graham, Brooklyn, y terminó 10 días preso en Rikers Island. El puertorriqueño, de 48 años, es una de las 9,384 personas que el año pasado fueron arrestadas por el NYPD por evadir el pago del metro, delito que en lo que va corrido del 2017 ha mandado a prisión a otros 7,709 neoyorquinos.

Los casos preocupan profundamente a activistas y líderes políticos de la Gran Manzana, que describen los arrestos por saltar el torniquete como una “criminalización a la pobreza”, y por lo que piden a la administración del alcalde Bill de Blasio y al Concejo Municipal que trabajen en la raíz del problema y no en su penalización.

“Un chamaquito me pidió que lo ayudara a pasar. Yo le abrí la puerta y vino la policía y nos agarraron a los dos. Creía que me iban a poner un ticket y me iban a dejar libre, pero me arrestaron y me pusieron en el sistema porque tenía récord”, comentó García, quien se mostró a favor de que la Ciudad apruebe los $50 millones que el Concejo asignó en el presupuesto preliminar del 2018, para subsidiar inicialmente la mitad del valor de la MetroCard a unos 380,000 neoyorquinos en extrema pobreza.

“Estamos castigando con cárcel a alguien que evadió $2,75 de un pasaje y eso a la Ciudad le sale más caro y no resuelve el problema de pobreza”, comentó el puertorriqueño. “Los colados no son criminales”.

Campaña “Speak-Out”

Y coincidiendo con una audiencia pública que este miércoles se llevará a cabo en el Concejo para analizar el presupuesto de Transporte, en la cual se espera que se de luz verde a los subsidios para los más pobres, varias organizaciones como The Bronx Defenders, Legal Aid Society, VOCAL-NY y Riders Alliance, entre otras, lanzarán la campaña “Speak-Out” en favor de pasajes justos y contra la criminalización de la pobreza.

Lisa Schreibersdorf, directora ejecutiva de Brooklyn Defender Services, señaló que es necesario replantear la manera como se aborda el tema de los evasores de tarifas, y dijo que, en vez de aumentar la vigilancia policial, urge reinvertir en pasajes justos que estén al alcance de todos.

“Los oficiales solo tienen tres herramientas para tratar con las personas que entran sin pagar: una advertencia, una citación o una detención. Ninguna de estas herramientas aborda efectivamente la razón por la que muchos neoyorquinos saltan el torniquete, pasan en pareja o quizás entran por una puerta de emergencia abierta. La razón es la pobreza”, enfatizó la activista.

El concejal Rory I. Lancman también criticó la manera policiaca como se maneja el tema de los “colados” del metro, y destacó que bajo el actual gobierno de Trump, las detenciones ponen a indocumentados en aprietos.

“La criminalización a la pobreza es una de las realidades trágicas del programa policial ‘ventanas rotas’ del acalde De Blasio. Con Donald Trump en la Casa Blanca, los inmigrantes neoyorquinos arrestados por evasión de tarifas son ahora más propensos a ser deportados”, comentó el político, advirtiendo que si el Alcalde desea proteger a los indocumentados debe tomar cartas en el asunto de los subsidios de la MetroCard para personas de bajos recursos. “El Alcalde debe asegurarse de que cada neoyorquino tenga acceso a un transporte público asequible”.

Consecuencias migratorias graves

Sarah Deri Oshiro, abogada de Inmigración de la organización The Bronx Defenders, también resaltó que si un inmigrante es arrestado por entrar al tren sin pagar, las consecuencias migratorias pueden ser muy graves.

“Por ejemplo, un residente permanente legal puede ser sujeto a procedimientos de deportación por tener solamente una de estas condenas. También, una persona indocumentada puede perjudicar su habilidad de obtener estatus legal en el futuro si tiene más de una condena por esta ofensa”, dijo la abogada. “Finalmente, si una persona indocumentada es arrestada por saltar el torniquete del metro –así no sea condenada de ningún ofensa– bajo las nuevas órdenes ejecutivas se convierte en una ‘prioridad’ para deportación”.

La mexicana Jeimmy Portillo, usuaria del Subway, criticó que la Policía trate a quienes saltan el torniquete como criminales y pidió al Alcalde que entienda que los que evaden las tarifas lo hacen por necesidad y no por simple gusto, sabiendo a lo que se exponen.

“Se me hace exagerado que solo por eso metan presa a la gente con tanto delincuente que anda en la calle, no es un crimen. Lo mejor sería que bajaran el precio del transporte a los pobres y así la gente ya no estaría brincándose ni pagando los tickets que les ponen”, recalcó la madre de familia.

Y aunque los activistas insisten en que las detenciones de la NYPD son una criminalización a la pobreza, la administración De Blasio afirma que bajo su mandato las cosas han cambiado.

“El alcalde De Blasio ha liderado un cambio dramático en la disminución de las detenciones de delitos de bajo nivel a ofensas que pueden ser manejados con más eficacia a través de tickets. Sólo los ofensores reincidentes y aquellos con ordenes pendientes están sujetos a arresto por evasión de tarifas que se considera un delito de robo de servicios“, comentó Austin Finan, portavoz de la Alcaldía.

Más multas y menos cárcel

Según datos de NYPD, el 73% de los casos de evasores se manejan con multas y no con cárcel. El año pasado 22,495 personas recibieron multas y en lo que va del 2017 la cifra es 23,978.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) aseguró que pierde aproximadamente $90 millones anuales por evasión de tarifas y que ese dinero ayudaría a mejorar el servicio para los usuarios.

El presidente de la Comisión de Transporte del Concejo, Ydanis Rodríguez, se mostró confiado en que la Ciudad apoyará los subsidios para la MetroCard, a fin de empezar a ver la problemática de los “colados” del metro con otros ojos.

“Cuando nosotros, como Ciudad ponemos a las personas a través del sistema de justicia penal porque no pueden permitirse un pasaje en metro, esencialmente criminalizamos la pobreza. En vez de eso debemos apoyar a nuestros residentes ofreciendo tarjetas de metro de bajo precio a los más necesitados”, concluyó el líder político.

De Blasio se ha manifestado en contra de los subsidios a la MetroCard para los pobres, pues considera que es asunto del Estado y no de la Ciudad.

Cifras de la evasión de tarifas:

7,709 personas han sido arrestadas por evadir el pago del Subway en lo que va del 2017.

9,384 arrestos se registraron por ese delito el año pasado.

22,495 personas han recibido tickets en lo que va del 2017.

23,978 citaciones fueron emitidas en el 2016.

73% de los evasores del Subway reciben multas por su falta.

27% de los evasores terminan en la cárcel.

$90 millones pierde la MTA anualmente por evasores del Subway.

$50 millones es la partida que el Concejo incluyó en el presupuesto preliminar del 2018 para iniciar el programa de subsidios.

380,000 neoyorquinos con ingresos bajos se verían beneficiados inicialmente.

$200 millones en subsidios para la MetroCard es la cifra que piden activistas para cobijar a todos los pobres.

800,000 pobres de la Gran Manzana se verían beneficiados con ese crédito pagando solo mitad del precio de la MetroCard.

$51 millones fue el gasto del 2015 en seguimiento y multas de evasores

En el 2016 la evasión de servicios fue la segunda causa de arrestos en Nueva York, según activistas.

Según la Ciudad, para ser arrestado por evasión del metro la persona debe tener una orden pendiente por otro delito o haber eludido pagar las tarifas 3 veces o más, y no haber pagado las multas.