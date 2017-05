Actriz mexicana denuncia haber sufrido intento de violación en centro comercial

Sandra Montoya utilizó sus redes sociales para evidenciar al supuesto agresor

La actriz Sandra Montoya sufrió un intento de violación en el estacionamiento de una plaza en la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, la actriz compartió que un sujeto la estuvo siguiendo por la Plaza Parque Delta, ubicada en la colonia Narvarte, y cuando llegó al estacionamiento, el sujeto quiso aprovecharse de ella.

Fue la tarde del martes cuando la también violinista sufrió el abuso del tipo, a quien se identificó como Leonardo Hernández Aguirre.

Montoya alcanzó a tomarle una fotografía al sujeto y policías la ayudaron a superar el mal momento, incluso ella subió otra imagen en donde se ve como los agentes están hablando con el sujeto.

Con todo y faltas de ortografía, Sandra alcanzó a escribir y a balconear a Hernández Aguirre en la cuenta @sandramontoyasm.

“Intentó abusar de mi en un estacionamiento hace 20 minutos“, posteó la histrión.

Este salvaje intentó abusar de mi en un estacionamiento. COMPARTE SU FOTO. #mañana puede ser tu… https://t.co/igkyLCRD72 — Sandra Montoya (@sandramontoyasm) May 24, 2017

La violinista le pidió a sus seguidores compartir la foto de su agresor para evitar que siga violentando a más mujeres.

“El sujeto se me aventó encima, manoseándome, haciendo lo que me hizo, está preso, ya les di todos los datos. Estoy ahorita en mi trabajo, les pido un poco de comprensión, no es nada fácil, nada más les pido que compartan la foto de este sujeto, ayer fui yo, mañana puedes ser tú o nuestros hijos.

“Esto lo hago simplemente porque dentro del grupo hay amigos que siempre me han apoyado y han estado pendientes de todo en mí, bueno o malo, gracias a todos y podemos lograr que este sujeto no salga”, comenta Montoya en un video publicado en el Twitter de TVyNovelas México.

La actriz y cantante @sandramontoyasm relata el intento de violación que sufrió la tarde de ayer. #BastaYa https://t.co/yK8COOgzUl pic.twitter.com/TFqB1C5m55 — TVyNovelas México (@TVyNovelasMex) May 24, 2017

ASÍ LO DIJO

“Me grabó por abajo de mi vestido mientras pagaba mi boleto y cuando quise subirme a mi auto, me distrajo diciendo desde donde venía … !! Señora disculpe mire se le cayó esto!!! Evitando que me suba al coche”.

Sandra Montoya, actriz y violinista.