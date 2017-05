El hombre que imaginó un mundo sin dinero

"Quiero poner fin a la guerra, la pobreza y al innecesario sufrimiento humano"

¿Es posible una sociedad sin dinero, en la que los recursos son distribuidos de manera equitativa por computadores?

Ese fue el mundo que soñó y quiso poner en marcha Jacque Fresco, un futurista que murió el 18 de mayo en Florida a los 101 años.

“Quiero poner fin a la guerra, la pobreza y al innecesario sufrimiento humano”, dijo Fresco en uno de los videos del sitio web de Venus Project, el proyecto en donde pondría a prueba su visión de la sociedad. “No creo que sea posible en un sistema basado en la moneda, en el que las naciones más ricas controlan la mayoría de los recuersos del mundo. No lo veo ocurrir”.

Venus Project está ubicado en el centro de la Florida y su construcción comenzó en los ochenta. Es un complejo de 21 acres en donde Fresco ubicó edificios con un aspecto de ciudad espacial. Visitar el sitio cuesta $200. El dinero recaudado es para mantener la pequeña ciudadela que exhíbe sus ideas de poblaciones con energía eficiente.

Fresco era un excéptico de los políticos. Quería que las naciones declararan los recursos del mundo como “patrimonio de todos los humanos” para luego ser administrados por computadores.

“Los computadores no tienen ambición”, dijo Fresco. “Ellos no dicen ‘quiero controlar personas’. No tienen ese instintos viscerales”.

Cazador de serpientes y creador de cohetes

Fresco nació en Brooklyn, Nueva York en 1918. De niño mostró interés por las matemáticas y el espacio. Solía construir modelos de embarcaciones y aviones. A los 13 años diseñó un ventilador con aspas de caucho o tela para evitar los accidentes que causaban los hechos con metal. El modelo fue rechazado, pero al no tener propiedad intelectual del invento vio como una compañía lo sacaba al mercado. Fue una lección para el resto de su vida.

Fresco se trasladó a Florida en donde cazó serpientes que vendía en circos. Después fue a California a dedo. Allí hizo modelos de cohetes y escenografías para los estudios de Hollywood. Durante la Segunda Guerra Mundial fue diseñador de la Fuerza Aérea de EEUU. Nunca fue a la universidad y fue autodidacta.

En 1956, durante una presentación, predijo ascensores de desplazamiento horizontal, autos sin conductores y estaciones espaciales en forma de platillos.

Pese a sus ambiciones, Fresco sabía que su modelo de sociedad sólo sería tomado en serio cuando ocurriera un desastre mayor en el planeta.

Fresco es sobrevivido por su compañera Roxanne Meadows, quien quedará como cabeza de Venus Project. Sus dos hijos murieron años atrás. Fresco sufría de Parkinson.