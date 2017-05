El bello agradecimiento de Juanes hacia las mujeres más importantes de su vida

El cantante presumió su sólida relación con su esposa Karen y lo afortunado que es de tener a su madre

Juanes tiene un sinfín de razones para derrochar felicidad en las redes sociales, ya que en solo unas semanas, su nuevo disco, ‘Mis planes son amarte’, se ha convertido en cuádruple disco de platino en Colombia y ya ha llegado a los primeros puestos de las listas de ventas en numerosos países de habla hispana.

Sin embargo, fiel al carácter familiar que tanto le define, el intérprete ha preferido destacar de esta prolífica etapa de su vida a la fortuna de contar en su día a día con dos mujeres en las qué apoyarse y a las que pedir consejo siempre que lo requiera: su mujer Karen Martínez y su madre Alicia Sanz.

“El ‘throwback thursday’ de hoy es en Medellín, con Karen y doña Alicia adorada. Estábamos rodando el ‘Juanes Effect’ para HBO Latino”, reza el emotivo mensaje que ha compartido en Instagram para describir una preciosa imagen que les retrata a los tres en un descanso de la grabación del documental. En la íntima instantánea, la progenitora del músico le ajusta cariñosamente la camisa, mientras Karen se ríe a carcajadas.

El #tbt hoy es en Medellín con @lachechi y doña Alicia adorada, mientras rodábamos el #juaneseffect de @hbolatino #misplanessonamarte Foto @achury A post shared by JUANES (@juanes) on May 25, 2017 at 11:40am PDT

A través del citado documental y también de las últimas entrevistas que ha concedido para promocionar su exitoso y más reciente trabajo discográfico, el astro de la música ha venido ofreciendo algunos detalles de su faceta más íntima y personal, así como de aquella azarosa juventud que vivió en la ciudad de Medellín, a la que sigue muy unido, entre otras razones, por la estrecha relación que mantiene con su progenitora.

“Todos los días de mi vida llamo a mi casa por la mañana. No importa dónde esté: ‘Madre, ¿cómo estás?’, le digo. Y ella siempre me va diciendo: ‘Ay, mijo, está lloviendo mucho’ o ‘Hace mucho calor’ o ‘Están todos bien en casa'”, explicaba hace unas semanas al diario El Mercurio, poco antes de adentrarse en un tema tan difícil para él como el coma de su hermana Luz Cecilia.

“Ella tuvo un embarazo que se le complicó y desde ese día está en coma. En esa época yo estaba en Medellín con mi grupo de metal, todavía no me había ido para los Estados Unidos. Y, uf, eso ha sido lo más duro, lo más duro que nos ha tocado como familia. Es indescriptible”, apuntaba.

Aunque ahora pueden presumir de un sólido matrimonio caracterizado no solo por una intensa complicidad forjada durante años, sino también por el hecho de que trabajan juntos, Juanes y Karen tampoco han vivido precisamente una relación exenta de altibajos, ya que ambos decidieron de mutuo acuerdo separarse hace 10 años al no poder superar una serie de profundas desavenencias. Afortunadamente, los dos enamorados consiguieron reconciliarse pocos meses después y a día de hoy presumen de una apacible vida familiar en la que, como no podía ser de otra forma, juegan un papel decisivo sus tres adorables retoños: Luna (13), Paloma (12) y Dante (7).

“La verdad es que con tanto viaje y con la agenda de conciertos, se me hace muy complicado a veces pasar por mi casa y poder dedicarle a mi familia todo el tiempo que me gustaría. Por eso me gusta mucho encontrarme con ellos en diferentes lugares para pasar unos días de tranquilidad y disfrutar de su compañía”, explicaba el verano pasado al canal MTV sobre los métodos que emplea para poder compaginar sus compromisos de trabajo con el cuidado de su prole.