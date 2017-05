Una treintena de heridos en accidente de tránsito en NJ

Al momento, se desconocen las causas del accidente

NUEVA YORK – Un total de 33 personas resultaron heridas anoche en un accidente de tránsito en Nueva Jersey en el que se vieron involucrados un autobús y un camión, informan medios locales.

El accidente tuvo lugar hacia las 12:30 a.m. ET en la autopista New Jersey Turnpike a la altura de West Deptford, a las afueras de Filadelfia (Pensilvania), según el canal ABC News.

Las causas del accidente todavía están siendo investigadas por las autoridades, según fuentes de la Policía Estatal de Nueva Jersey citadas por el diario local Star Ledger.

Varios de los heridos tuvieron que ser trasladados a distintos hospitales de la zona pero ninguno de ellos reviste gravedad, según el periódico The Inquirer.

El autobús de la compañía Panda, con 50 personas a bordo, había salido de Nueva York con destino a Atlanta (Georgia), y el camión transportaba mercancía de la empresa Performance Food Group.