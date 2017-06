¿Cuánto dinero ganan los equipos en la Champions League?

La UEFA divide el dinero de muchas maneras, y no solo se tiene en cuenta el rendimiento deportivo.

Ganar la Champions League no solo proporciona la alegría y el prestigio de ser el mejor equipo de Europa. También supone un importante pellizco económico que engorda las arcas de cada club, y luego es crucial para planificar la siguiente temporada con un colchón financiero.

La lógica invita a pensar que los equipos que llegan más lejos en la competición europea son los que más dinero se embolsan. Sin embargo, no es así como funciona el método de financiación de la UEFA Champions League.

El presupuesto total de cada temporada se divide en dos: un 60% dedicado a las cantidades fijas, que están basadas en rendimiento del equipo; y cantidades variables, que dependen del contrato televisivo y la posición liguera de cada equipo en su competición doméstica, también conocido como ‘market pool‘.

Por esta razón, la temporada pasada hubo cuatro equipos que ganaron más dinero que el Atlético de Madrid, que estuvo a un penalti de ganar la final de la Champions ante su eterno rival, el Real Madrid de Zinedine Zidane. Llama la atención que dos de los equipos que están por delante de Atleti ni siquiera llegaran a semifinales, como es el caso de Juventus y PSG.

Por esta razón, el equipo que más dinero se embolsó la temporada pasada fue el Manchester City, que cayó en semifinales ante el Real Madrid. El equipo inglés ganó $93.65 millones de dólares. Estos son los cinco equipos que más dinero ingresaron en sus cuentas, de mayor a menor.

Cambios en la actual temporada

El montante total de la edición vigente de la Champions League, que se decidirá el próximo 3 de junio en Cardiff, es de $1.453 millones de dólares. Tal y como explicábamos antes, este dinero se divide entre el rendimiento y el ‘market pool‘. El presupuesto de la UEFA subió, por lo que esta temporada hay más dinero para repartir entre los clubes.

Así es cómo se reparte la cantidad fija, de acuerdo a datos de la UEFA.

Todos los equipos que participan en la fase de grupos reciben automáticamente algo más de $14 millones de dólares.

de dólares. Por cada partido ganado en fase de grupos se añaden $1,7 millones de dólares.

en fase de grupos se añaden de dólares. Por cada partido empatado se ganan $560,000 dólares .

se ganan . Las cantidades no repartidas ($560.000 dólares que sobran en cada empate) se distribuyen proporcionalmente entre los clubes que con mayor número de victorias.

($560.000 dólares que sobran en cada empate) se distribuyen proporcionalmente entre los clubes que con mayor número de victorias. Cada equipo que participe en los octavo de final se embolsó $6.7 millones de dólares.

se embolsó de dólares. Cuartofinalistas : $7.3 millones de dólares.

: $7.3 millones de dólares. Semifinalistas : $8.4 millones de dólares.

: $8.4 millones de dólares. El campeón de la UEFA Champions League ingresará $17.3 millones de dólares y el subcampeón $12.3 millones.

Por tanto, como cantidad fija, si hubiera algún equipo que ganara todos los partidos de fase de grupos y terminara por alzarse campeón, lograría hacerse con casi $64 millones de dólares, faltando por incluir el dinero del ‘market pool‘. Tanto Real Madrid como Juventus no han ganado todos sus partidos, por lo que no alcazarán esa cifra fija.

¿Qué es el ‘market pool‘?

El ‘market pool‘ es la razón que provoca una disparidad entre rendimiento y dinero ingresado. Durante este curso, la UEFA dedicó casi $566 millones de dólares a los participantes, dependiendo del contrato televisivo de cada uno y del número de partidos que jueguen en la Champions.

Este valor es diferente en cada país, puesto que depende del valor como mercado de televisión para la Liga de Campeones. No es lo mismo pertenecer a la mejor liga del mundo que ser el único representante de la liga belga, en términos monetarios. Sin embargo, no todos los equipos del mismo país cobran lo mismo, sino que este número también depende de la posición que cada conjunto ocupe en el campeonato nacional en el momento en el que se clasificaron para la máxima competición europea.

Por tanto, el formato hace más fuerte a los equipos más poderosos de cada país. Así, un equipo revelación como el Málaga 2012/13 que lideró Isco Alarcón, no optó a ganar tanto dinero del ‘market pool‘ como sus compatriotas españoles, ya que entró como cuarto clasificado. Casualidad o no, el equipo de la Costa del Sol no pudo retener a sus estrellas y no saborea la competición europea desde entonces.

De esta manera, el primero se llevará el 40%, el segundo el 30%, el tercero el 20% y el cuarto el 10%. Si un equipo obtiene el billete a la Champions League ganando la Liga Europa, no se le considerará en esa primera parte del ‘market pool’. Además, cuantos más equipos del mismo país participen en la Champions, menos dinero le tocará a cada uno, puesto que esos porcentajes van bajando.

Esa es la principal razón por la que el Atlético no ganó tanto dinero como la Juventus en la edición de la temporada pasada. El equipo juventino fue el único representante italiano junto a la Roma, por lo que se repartieron el pastel entre ellos.

Las cantidades totales de la presente edición de la Champions League se desvelarán después de que se determine el ganador, que saldrá del enfrentamiento entre el Real Madrid y la Juventus de Turín.