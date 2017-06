Sesenta pianos coloridos inundarán la ciudad

La instalación de 60 pianos pintados por un selecto grupo de artistas abre el 5 de junio en el distrito financiero

Durante tres semanas la ciudad se transformará en escaparate de una singular exhibición que busca fomentar la pasión por la música y el arte. Se trata de Sing for Hope Pianos, una instalación que dejará al descubierto 60 pianos pintados por un selecto grupo de artistas.

La muestra anual, que celebrará la sexta edición del evento, está a cargo de la organización Sing for Hope y tendrá como escenario parques y espacios públicos de los cinco condados de la ciudad. Desde el 5 hasta el 25 de junio, la muestra colocará a disposición de los transeúntes pianos convertidos en piezas de arte que no sólo podrán apreciar, sino también tocar.

La agenda de apertura incluye conciertos gratuitos y en particular, el lunes 5 las 12:30 p.m., podrán escucharse los 60 pianos tocando al unísono el ‘Preludio de Bach’, bajo la dirección del artista multi- instrumentalista, Jon Batiste.

La gentrificación en la avenida Jerome, en El Bronx, los trenes, la gente y la energía que transmite la ciudad, son tan sólo algunos de los temas que sirvieron de inspiración para desbordar creatividad sobre este instrumento musical. La actriz y comediante Kate McKinnon (Saturday Night Live), Roberta Flack, Billy the Artist, el elenco de los musicales Aladdin, Beautiful, Cats, Chicago, Lion King, Phantom of the Opera, School of Rock y Waitress, entre otros artistas, forman parte de esta propuesta que concluirá el domingo 25.

Después de la exposición pública, todos los instrumentos serán donados a organizaciones de la ciudad con las que Sing for Hope trabaja durante todo el año. Además de organizar esta exhibición, la institución creada por las sopranos Camille Zamora y Monica Yunus, ofrece programas de arte en escuelas, centros comunitarios y hospitales, a través de la labor gratuita de pintores, bailarines, cantantes de ópera y jazz, entre otras ramas del arte.

Pinceladas latinas

El artista visual Franck de las Mercedes es uno de los artistas que forma parte la nueva edición de ‘Sing for Hope Pianos’. De las Mercedes, quien también participo en Sing for Hope Pianos en el 2014, optó por pintar un piano inspirado en animales, su hijo y en los recuerdos de su niñez en Nicaragua.

“Tengo un niño de dos años y quise incorporar cosas que le gustan a él, como los animales, de ahí luego surgió la idea de que fueran animales de Latinoamérica y que fueran bebés. También se fueron mezclando recuerdos de Nicaragua en el proceso, por lo que puedes encontrar en mi piano, por ejemplo, al guardabarranco, que es el ave nacional de Nicaragua”, comenta el artista que emigró a Estados Unidos con 11 años de edad, a raíz de revolución nicaragüense.

De las Mercedes explica que aunque su formación pictórica es no es latina, porque se educó dentro del arte neoyorquino, sus raíces de su están presentes en sus creaciones. “Pienso que se hace evidente esa influencia latina cuando ves el colorido que tienen las obras”, comenta De las Mercedes.

Al hablar de Sing for Hope y de Sing for Hope Pianos, De las Mercedes asegura que la exhibición es una oportunidad maravillosa para acercar al arte a personas de todas las clases y edades. El artista también recordó su primera participación en evento.

“Fue fantástico ver a los transeúntes, detenerse, sentarse y tocar el piano. Entonces de repente comenzaban a surgir historias de personas que hace mucho tiempo que no tocaban piano y de otros a los que ese momento les despertó el deseo de salir a tomar clases de música. Esta es una experiencia en la que surgen muchas emociones. Me alegra mucho formar parte de este proyecto”, concluye.

Después de la apertura de Sing for Hope Pianos, el instrumento pintado por Franck de las Mercedes será expuesto en el Inwood Hill Park del alto Manhattan, desde el próximo martes 6 y hasta el domingo 25 de este mes.

En detalle:

Qué: Apertura de la sexta edición de la muestra Sing for Hope Pianos, organizada por la organización Sing for Hope.

Cuándo: Lunes 5 de junio, desde las 12 hasta las 5 p.m.

Dónde: Liberty Plaza del distrito financiero, en el 28 Liberty Street.

Para información: http://www.SingforHope.org