Adamari López se defiende de quienes la critican por su peso

La actriz dijo sentirse feliz por ser quién es, pues sabe que la apariencia es algo secundario

Hace un par de días, Adamari López festejó muy feliz su cumpleaños, al lado de su familia, pasando unos días en las paradisíacas playas de Cancún, México, hecho que presumió a los cuatro vientos en redes sociales.

Sin embargo, jamás se imaginó que una fotografía de ella en traje de baño, al lado de su esposo Toni Costa, generaría un gran debate en Instagram, debido a algunas críticas que recibió por su aspecto, ya que muchos usuarios de la red le sugirieron cuidarse más y tratar de bajar de peso.

Ante esto, la puertorriqueña concedió una entrevista al programa “Suelta La Sopa”, en donde aseguró que no le presta atención a aquellos comentarios que la gente puede hacer de su aspecto físico, pues sabe que su verdadero valor radica en la persona que realmente es y no por cómo se ve.

“(Las críticas) no me molestan nada. Yo estoy tranquila. No voy a dejar de mostrarme como soy, porque yo estoy feliz conmigo misma… No es algo que me acompleje, ni que me saque de mis casillas, yo sigo viviendo feliz y muy contenta”, indicó.

“Yo creo que valgo mucho como mujer y nadie tiene que quedarse al lado mío por si estoy gorda o estoy flaca. Yo sigo muy tranquila y muy contenta haciendo las cosas que me gustan y mostrándome cual soy, porque soy feliz conmigo misma”, agregó Adamari.