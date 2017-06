Cuándo negarte a tomar antibióticos

Una encuesta realizada por Consumer Reports en abril de 2015 a 1,000 adultos demostró que, con frecuencia, los médicos recetan antibióticos cuando no son necesarios, en casos como resfriados, influenza, y muchas infecciones de los senos nasales. Varias organizaciones médicas importantes, incluyendo la Academia Estadounidense de Médicos de Familia y la Academia Estadounidense de Pediatría, como parte del proyecto denominado “Cómo elegir sabiamente (Choosing Wisely)“, intentaron recientemente corregir el problema al identificar las afecciones para las que se usan a menudo los antibióticos de forma incorrecta, explicando cuándo se necesitan y cuándo no se necesitan estos medicamentos:

La mayoría de las infecciones de oído mejora sin hacer nada en un periodo de 2 a 3 días, incluso sin medicamentos, en especial en niños mayores de 2 años de edad.

Cuándo considerar el uso de antibióticos. Puede ser necesario el uso de estos medicamentos de manera inmediata para los bebés menores de 6 meses que tengan dolor de oído, para los niños de 6 meses a 2 años de edad con dolor de oído de moderado a intenso, y para niños de 2 años o más con síntomas graves.

El problema: El eczema causa piel reseca, picazón y enrojecimiento. Los médicos podrían tratar de controlarlo con antibióticos. Pero los antibióticos no ayudarán a aliviar la picazón, el enrojecimiento ni la intensidad. Para controlar el eczema, humecta la piel y evita todo lo que la irrite. Pregúntale a tu médico sobre el uso de cremas o ungüentos medicinales para aliviar la picazón y la hinchazón.

Cuándo considerar el uso de antibióticos: Solo debes considerarlo cuando haya señales de una infección bacteriana, como ronchas o llagas llenas de pus, costras de color miel, piel enrojecida o caliente y fiebre.

Con frecuencia, los médicos recetan antibióticos en gotas después de tratar con inyecciones las enfermedades de los ojos, como la degeneración macular. Pero los antibióticos en gotas rara vez se necesitan después de dichos tratamientos y pueden irritarte los ojos.

Cuándo considerar el uso de antibióticos: Cuando tengas una infección bacteriana en los ojos, caracterizada por ojos irritados, hinchados, llorosos, con pus o pérdida de la visión.

La conjuntivitis usualmente es causada por un virus o una alergia, no por una bacteria. Incluso cuando las bacterias son las responsables, es usual que la conjuntivitis desaparezca por sí sola en 10 días.

Cuándo considerar el uso de antibióticos: Cuando tengas conjuntivitis bacteriana además de un sistema inmune débil, o síntomas graves o persistentes.

El problema: Los resfriados, la influenza, la mayoría de los casos de tos y de bronquitis son virales. La faringitis, amigdalitis o faringoamigdalitis estreptocócica es bacteriana, pero menos del 15% de estas afecciones en adultos son causadas por estreptococos. Así que, si tienes alguna de esas 3 enfermedades, hazte una prueba de estreptococos para averiguarlo.

Cuándo considerar el uso de antibióticos: Cuando los síntomas se prolonguen más de 10 a 14 días o cuando el médico diagnostique una enfermedad bacteriana.

Usualmente la sinusitis es viral. Incluso cuando las bacterias sean la causa, las infecciones con frecuencia desaparecen en una semana más o menos aunque no se les dé tratamiento.

Cuándo considerar el uso de antibióticos: Cuando los síntomas sean graves; cuando no mejoran en 10 días o cuando lo hacen, pero luego empeoran.

Para este tipo de otitis, causada por agua que queda atrapada en el conducto auditivo externo, por lo general las gotas de venta libre ayudan tanto como los antibióticos, sin el riesgo que representan estos últimos y sin causar resistencia.

Cuándo considerar el uso de antibióticos: Si tienes una sensación de agujero o tubo en el tímpano, consulta con tu médico. En ese caso, algunos antibióticos en gotas son una mejor opción. Los antibióticos tomados podrían ser necesarios si la infección bacteriana se propaga más allá del oído o si tuvieras otras afecciones, como diabetes, las cuales aumentan el riesgo de complicaciones.

Con frecuencia los médicos recetan antibióticos cuando una prueba de rutina detecta bacterias en la orina. Pero si no se presentan síntomas, los medicamentos no ayudarán.

Cuándo considerar el uso de antibióticos: Antes de determinadas cirugías o cuando sientas ardor al orinar y una necesidad urgente de “ir” al baño con frecuencia.

Estas representan un riesgo menor de infección y los antibióticos en ungüento no las disminuyen. La vaselina es más económica y hay menos probabilidades de que cause irritación.

Cuándo considerar el uso de antibióticos: Cuando la herida parezca infectada, con enrojecimiento, dolor, pus o inflamación, o cuando esté en un área propensa a la infección, como la entrepierna.

