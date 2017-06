Lanzan campaña para proteger a los inmigrantes

El video-anuncio "Esta es nuestra Nueva York" se exhibirá cada 12 minutos en Times Square

NUEVA YORK.- Desde este lunes se inició la difusión en Times Square de “This Is Our New York” (TYONY), una campaña para resaltar la diversidad de la ciudad y enviar un mensaje global sobre los valores de Nueva York. La iniciativa tiene como objetivo proteger y defender a los inmigrantes de Nueva York, según sus patrocinadores.

El lanzamiento de la campaña es parte de las acciones por el Mes de la Herencia de los Inmigrantes y es promovida por la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), la congresista Nydia Velázquez y la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU).

“This Is Our New York” (TIONY) o “Esta es Nuestra Nueva York”, es un video-anuncio de diez segundos que será emitido cada 12 minutos, y muestra a neoyorquinos musulmanes, asiáticos, latinos, negros y blancos, que conforman el crisol multicultural de la Gran Manzana.

“A seis meses de la Administración Trump seguimos luchando todos los días contra una agenda para hacer que los Estados Unidos vuelvan a odiar. Nunca olvidaremos que Nueva York es nuestra ciudad, una ciudad que representa la justicia y la oportunidad para todos”, dijo Steve Choi, director ejecutivo de NYIC.

De acuerdo a cifras que maneja la NYIC, 1 de cada 5 neoyorquinos son inmigrantes, lo que comprende aproximadamente el 46% de la fuerza de trabajo y el 51% de los dueños de negocios. Los inmigrantes neoyorquinos tienen un poder adquisitivo de más de $ 70,000 millones y ganan más de $ 100,000 millones anuales.

Choi agregó que la campaña de la NYIC, es una respuesta directa a las agresivas políticas antiinmigrantes de la Administración Trump, como la prohibición contra los musulmanes, las cuales socavan los principios democráticos de justicia.

“En Nueva York, los inmigrantes son nuestros vecinos y los neoyorquinos estamos a favor de sus vecinos. La iniciativa de la NYIC recoge ese sentimiento y los aplaudo. Nosotros continuaremos de pie hombro a hombro en oposición a esta inmoral administración y sus políticas anti-inmigrantes”, dijo la congresista Nydia Velázquez.

Entretanto, la directora ejecutiva de NYCLU Donna Lieberman coincidió en que la prohibición contra los musulmanes dispuesta por la Administración Trump ha causado, “caos masivo y un enorme sufrimiento”.

“Estaremos allí cuando los derechos de los inmigrantes se vean amenazados. Trabajaremos para hacer que Nueva York sea lo más segura posible para nuestros hermanos y hermanas en las comunidades de inmigrantes en todo el estado”, insistió Lieberman.

En enero, la NYIC promovió una manifestación en el aeropuerto JFK, para rechazar la orden ejecutiva de Trump que prohibió el ingreso a Estados Unidos a los ciudadanos de siete países mayoritariamente musulmanes. Adicionalmente, la coalición condujo la iniciativa llamada #NoBanJFK, que asistió a más de 220 personas y familias de más de 20 países, con el apoyo de más de mil voluntarios, incluyendo abogados de 125 agencias, intérpretes y profesionales de los sectores de tecnología de la información, comunicaciones y servicios sociales.

Paralelamente la NYIC anunció que el 28 de junio, a las 7:30 pm, y la NYCLU presentarán un cortometraje sobre los eventos en el JFK, llamado “48 Horas de Resistencia”. A continuación se presentará una mesa redonda moderada por Ahmed Ali Akbar, anfitrión de BuzzFeed.

Para más información visite el sitio web: http://www.ourny.info