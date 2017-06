Serpiente ataca a su dueño y huye de apartamento en Manhattan

El animal no fue cazado todavía por la Policía, y podría ser un peligro para el resto de vecinos

Una serpiente mordió a su dueño en su apartamento en Manhattan y se dio a la fuga por las calles de Nueva York el pasado sábado en la madrugada.

El animal, del que se desconoce su especie, mandó al hospital a Waldo Santiago tras recibir un mordisco del que ya se está recuperando en su domicilio de la calle 45 Oeste con la Novena avenida. El Departamento de Policía informó de que Santiago, 53, fue llevado al centro médico de Jacobi en condición estable.

Después de ser tratado y analizado en ese hospital, le dieron el alta y pudo retirarse a su casa, según dijo un representante del hospital a The New York Post. La víctima, sin embargo, no quiso hacer declaraciones.

Un vecino confirmó a ese mismo medio que Santiago abandonó su casa en pijama sin necesidad de una silla de ruedas o unas muletas, aunque sí tuvo que ser trasladado por los paramédicos, debido a que no podía moverse.

NYPD añadió también que no han podido localizar por el momento a la serpiente, que podría haber abandonado el edificio donde atacó a Santiago, y se teme que pueda volver a morder a otra persona.