Diosa Canales y una ex reina de belleza ¡se garraron a golpes!

Los problemas entre la vedette y Osmariel Villalobos vienen desde hace tres años atrás

Cuando hay odio de por medio ni apareciendo una diosa se salva alguien de una golpiza, eso fue lo que le pasó a la conductora de televisión Osmariel Villalobos quien se encontró con Diosa Canales en un gimnasio, se hicieron de palabras, de puños, rasguños y mordidas.

El odio que hay entre estas dos mujeres viene desde hace tres años atrás, cuando la animadora del programa Portada’s, que se transmite en Venezuela, criticara a la vedette por que se desnuda a cada rato en redes sociales.

Obviamente a Canales no le pareció esto y se la guardó a Villalobos hasta el fin de semana pasado que se la encontró en el baño del gimnasio.

Fue Villalobos quien informó de esta pelea luego de subir a su Instagram una foto y un video en donde se le ve con rasguños en el área de los pechos, golpes en la cara y mordeduras en las piernas.

VENEZUELA gracias por su apoyo, por sus oraciones y sus bendiciones para conmigo 😇 Me encuentro estable, más tranquila y en compañía de mis padres, familiares, amigos y todos ustedes ❤ que con su INFINITO AMOR me llenan de fortaleza para sobrellevar este momento tan dificil y tan injusto porque NO DEBE EXISTIR NINGÚN MOTIVO PARA LA VIOLENCIA ❤MI MISIÓN ES REGALARLES SONRISAS Y AMOR ❤ Les prometo que cuando me recupere VOLVERÉ alegrarles sus mañanas 💛💙❤ Una publicación compartida de Osmariel Villalobos (@osmariel) el 17 de Jun de 2017 a la(s) 4:59 PDT

Siempre he tenido la certeza del AMOR, CARIÑO Y BUENOS DESEOS de MI GENTE, pero HOY mas que NUNCA los he sentido a todos. Estoy rodeada de gente maravillosa que me AMA, PROTEGE Y CUIDA 😍 Por eso INFINITAS GRACIAS DIOS por regalarme LOS MEJORES padres, familiares, amigos, compañeros de trabajo, seguidores y al AMOR de mi vida 😍 FELIZ DÍA DEL PADRE 😍 Una publicación compartida de Osmariel Villalobos (@osmariel) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 4:45 PDT

La participante de Miss Venezuela denunció a la también actriz en una fiscalía asegurando que fue Diosa quien la provocó.

“Siempre voy al gimnasio en la mañana, pero ese día había una clase especial. Me topé con Diosa en el baño. Cuando yo estaba recogiendo mis cosas ella me dijo: ‘Mañana (sábado) te voy a destruir’. La ignoré y eso la molestó“, aseguró al sitio Panorama.

Mientras, la intérprete de ‘La Tanga’ en un programa sabatino dejó en claro que está en contra de la violencia, pero que la conductora se le fue encima.

“Ella me sacó de control, se me vino encima una mujer tan alta y yo tengo que defenderme“, comentó Diosa.

ASÍ LO DIJERON

“Ella explotó (Diosa), se me vino encima. Buscaba mi cara para arañarme y yo me tapé. Entonces comenzó a morderme; me agarró por la cabeza, me tiró al piso. Tenía mucha rabia. Nunca había visto a alguien con tanta ira en los ojos”.

Osmariel Villalobos, conductora de TV.

“Yo no soy tan showsera para ir a una clínica, ni nada, para eso existen los médicos forenses, para presentar mi informe y la denuncia que yo hice. Yo me le acerqué y ella se vino en contra de mí y yo reaccioné… Ella me vio chiquita y me dijo: ‘aquí la malogro’, yo respondí como se defendería cualquier mujer”.

Diosa Canales, vedette.

POR: Alan Luna