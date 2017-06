Se hace viral conmovedora carta que escribió un padre inmigrante a su hija 17 años atrás

Gabby Alfaro encontró una nota que escribió su padre hace 17 años atrás en un clase de inglés. Lo que no sabía era que al publicarla lo iba a hacer famoso.

El padre de Gabby, Carlos es mexicano y en ese entonces decidió regresar a la escuela con el fin de poder ayudar a su hija a hacer las tareas.

Hoy Gabby graduada de la Universidad de California, Riverside en 2016 acaba de recibir su Maestría en Educación y Enseñanza. Para celebrar su logro académico la joven compartió una foto en Twitter con la carta de su padre.

“Mi papá tomó clases nocturnas para aprender inglés y escribió esto como una tarea. 17 años después, conseguí mi maestría. Lo hice, pa. Gracias”, dice el tuit que publicó Alfaro el 18 de junio.

My dad took night classes to learn English and wrote this as an assignment. 17 years later, I got my Masters. I did it, pa. Thank you. pic.twitter.com/9yEhjfYDey

— Gabby Alfaro🌷 (@gabbypatty8) June 19, 2017